01 июля 2024, 13:18

Россиян предупредили об опасности жары для смартфонов

РИА «Новости»
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В жаркую погоду россиянам нужно постараться не оставлять смартфоны и другие гаджеты, потому может произойти перегрев устройства. Об этом 360.ru рассказал владелец компании  Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

«Самое первое - любому устройству комфортно там, где комфортно человеку. Не нужно пользоваться ими на пляже под раскаленным солнцем либо на панели машины. Если этого не делать, то охлаждать телефон или компьютер не нужно», - сказал он.

Муртазин добавил, что, если перегрева все-таки не удалось избежать, сначала гаджет будет самостоятельно отключать часть функций, после чего просто выключится.

«Если в жару оставить смартфон на торпеде машины, то герметичность корпуса может нарушиться. При нагреве растечется клей. Современные девайсы работают спокойно в условиях жаркого лета, просто не нужно держать их под солнечными лучами», - заключил аналитик.

Ранее россиянам напомнили об опасности пользования смартфоном в грозовую погоду на возвышенности.

Смартфоны Погода
30 июня 2024, 02:16
WhatsApp прекратит работать на некоторых телефонах
Unsplash
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WhatsApp* прекратит поддерживать работу на некоторых устаревших смартфонах от разных производителей в 2024 году. Об этом сообщил сайт Informing.

Среди устройств, на которых не будет работать приложение, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE, а также ряд моделей Samsung Galaxy, Motorola Moto, Huawei, Lenovo, Sony Xperia, LG Optimus, Faea, THL, Archos, Wiko и ZTE. Всего насчитывается 40 моделей гаджетов.

Разработчики приняли это решение, чтобы сосредоточиться на улучшении работы приложения на современных устройствах. По их мнению, это обеспечит более удобный и приятный пользовательский опыт.

Ранее стало известно, что Apple убрала из App Store ряд сервисов в Китае. Это Telegram, Thread*, Signal и сервисы WhatsApp*.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

WhatsApp Apple Технологии
26 июня 2024, 14:12
Легендарный мессенджер ICQ официально завершил работу
Global Look Press
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Мессенджер ICQ, популярный в России в 2000-х годах, официально прекратил работу. Об этом сообщили на сайте платформы.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в „VK Мессенджере“ и VK Workspace», - написали на сайте.

VK анонсировал закрытие мессенджера 24 мая. Администрация социальной сети сообщила, что сфокусировалась на развитии «VK Мессенджера» для корпоративного сервиса и пользователей на базе платформы VK WorkSpace. Сотрудники ICQ присоединятся к этим командам.

ICQ вошел в портфель активов VK в 2010 году. Сервис предназначался для мгновенного обмена сообщениями. Его разработали в 1996 году. Россияне использовали легендарную «аську» для общения с друзьями, рабочей переписки и любовных посланий.

Мессенджеры Соцсети
22 июня 2024, 16:26
Ответственного за блокировку зеркал запрещенных сайтов сменили в России
РИА «Новости»
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Роскомнадзор получил право блокировать зеркала запрещенных в России сайтов. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

До этого полномочия по блокировке зеркал запрещенных сайтов принадлежали Минцифры.

Интернет Роскомнадзор Блокировки Россия Владимир Путин
21 июня 2024, 21:24
VK поможет АВТОДОМу переехать в облако
Pxhere
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В рамках договора о стратегическом партнерстве VK и ГК АВТОДОМ займутся переводом IT-систем автомобильного холдинга с физической инфраструктуры в VK Cloud. Соглашение подписали заместитель гендиректора по цифровой трансформации компании Олег Кузнецов и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев на VK Cloud Conf.

Благодаря переходу на облачную инфраструктуру АВТОДОМ упростит развитие IT-систем. Мера так же поможет холдингу ускорить разработку и вывод цифровых продуктов на рынок. Оптимизации расходов будут способствовать гибкое управление вычислительными мощностями и оплата за фактически использованные ресурсы.

Еще одним вектором сотрудничества станет создание ГК АВТОДОМ собственного хранилища данных на базе облака VK Cloud.

Олег Кузнецов отметил, что в 2024 году холдинг проанализировал состояние своей IT-инфраструктуры. В компании поняли, что использование облаков станет лучшим решением в части сокращения операционных издержек и инвестиций в IT.

«Поэтому мы планируем перевести IT-системы компании на платформу VK Cloud. Это позволит повысить отказоустойчивость всех решений и приложений в информационном стеке компании, а также сделает бизнес более устойчивыми к сложной IT-обстановке и минимизирует наши потери», - сказал замгенерального директора по цифровой трансформации ГК АВТОДОМ.

Управляющий директор VK Tech назвал переход на облачные сервисы в развитии IT-инфраструктуры и работе с данными зрелым трендом. Он пояснил, что, в отличие от физических серверов, облака позволяют увеличивать или сокращать ресурсы в режиме реального времени всего за несколько кликов. При этом переплачивать за простой оборудования не придется.

«Сервисы уже преднастроены и готовы к использованию, благодаря чему команды могут быстро разворачивать их и встраивать в существующую архитектуру без дополнительных затрат на поддержку и администрирование систем», - заметил Павел Гонтарев.

Он выразил уверенность, что вместе с ГК АВТОДОМ VK выстроит надежную IT-инфраструктуру в облаке, что в итоге повысит эффективность работы с данными на автомобильном рынке.

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