23 декабря 2024, 18:14

Россиян предупредили о возможной блокировке мессенджера WhatsApp

Unsplash
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Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России в 2025 году, если его владельцы не будут соблюдать законы. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

«Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться», - подчеркнул он.

Сенатор добавил, что решение о блокировке будет зависеть от позиции создателей мессенджера по вопросу хранения информации. Также важную роль сыграет решение руководства WhatsApp в отношении предоставления по просьбе ФСБ переписок и данных о пользователей.

По мнению Шейкина, для пользователей ничего не изменится, если владельцы мессенджера выполнят требования Роскомнадзора.

Ранее WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации. В список также попали платформы Skype, Wire, Element и KakaoTalk.

Мессенджеры WhatsApp Блокировки
23 декабря 2024, 15:51
Объем трафика YouTube сократился до критических 20%
Freepik
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Объем трафика YouTube среди российских пользователей сократился до рекордного уровня. Об этом сообщило издание Digital Report.

На ухудшение работы сервиса россияне массово начали жаловаться с 18 декабря. Видеохостинг стал плохо работать на смартфонах у абонентов крупнейших операторов связи.

Корпорация Google подтвердила данные о неполадках с YouTube в России, но опровергла сообщения о проблемах со своей стороны. По информации компании, трафик упал до рекордно низких 20% от привычных показателей.

Ранее президенту Владимиру Путину во время прямой линии задали вопрос о том, почему возникли проблемы с YouTube в России. Глава государства объяснил, что причиной неполадок стали сбои в работе оборудования Google. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже признался, что его очень удивил адресованный Путину вопрос о YouTube.

Google Россия YouTube
20 декабря 2024, 05:09
Более 8,6 тысячи сообщений о сбое YouTube зафиксировали в России
Freepik
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Российские пользователи массово пожаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube 19 декабря, причем число сообщений превысило 8,6 тысячи. Об этом сообщил сервис «Сбой.рф».

График на сайте сервиса показал, что было получено 8644 жалобы за сутки.

«Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря - тогда сервис принял 5283 сообщения, что, в свою очередь, почти в пять раз превысило данные за 17-е», - уточнило РИА «Новости».

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (33%), Санкт-Петербурга (14%), Краснодарского края (7%) и Ярославской области (6%). В разы меньше сообщений направили еще из 16 регионов страны. В Московской, Новосибирской и Иркутской областях, к примеру, зарегистрировали всего 2% обращений на сбой в работе видеохостинга.

В августе в России произошел сбой в работе сервисов американской корпорации Google. Тогда Google Play, YouTube и поисковик очень медленно работали или вообще не открывались.

Google Россия Работа YouTube
19 декабря 2024, 10:32
Половина трафика с YouTube перешла на российские платформы
Global Look Press
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В результате ограничения YouTube в России половина трафика перешла с этого видеохостинга на отечественные видеоплатформы. Об этом РИА «Новости» сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

По его словам, в России уже есть крупные проекты, готовые выйти на лидерские позиции на рынке.

«Идет развитие российских больших площадок, речь про платформы с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна своя альтернатива, и мы видим, что есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Все происходит достаточно быстро. Половина трафика, который теряет YouTube, „приземляется“ на отечественные платформы», - сказал Шадаев.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее заявил, что YouTube в России заблокируют полностью , когда отечественные видеохостинги настроят удобную для пользователей систему монетизации контента.

Россия YouTube
19 декабря 2024, 00:34
Роскомнадзор пообещал не следить за россиянами, обходящими блокировки
РИА «Новости»
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Для противодействия DDoS-атакам Роскомнадзор не будет собирать информацию о личных устройствах интернет-пользователей. Эти данные для выявления кибератак не нужны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Информация о личных устройствах пользователей не собирается. Операторы должны будут предоставлять только данные о сетевых адресах», - объяснили в сообщении.

По данным РКН, в проекте приказа предусмотрен сбор сетевых адресов, которые используют операторы связи в российских регионах в целях противодействия компьютерным взломам, «в том числе DDoS-атакам».

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении доступа в России для восьми зарубежных провайдеров, среди них оказался Amazon Web Services In. Регулятор уличил иностранные компании в невыполнении законных требований.

Роскомнадзор Россия

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