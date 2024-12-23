Россиян предупредили о возможной блокировке мессенджера WhatsApp

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«Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться», - подчеркнул он.

Сенатор добавил, что решение о блокировке будет зависеть от позиции создателей мессенджера по вопросу хранения информации. Также важную роль сыграет решение руководства WhatsApp в отношении предоставления по просьбе ФСБ переписок и данных о пользователей.

По мнению Шейкина, для пользователей ничего не изменится, если владельцы мессенджера выполнят требования Роскомнадзора.

Ранее WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации. В список также попали платформы Skype, Wire, Element и KakaoTalk.