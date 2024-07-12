Россиян предупредили о сбоях в работе YouTube

Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Такая мера поспособствует развитию туризма и контактов между населением, уверен замминистра.

«Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве», - подчеркнул Галузин.

По его словам, в этом направлении уже проделали большую работу. В ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов, за счет чего возросло количество абонентов российских операторов связи в Белоруссии. С 1 апреля 2022 года отменили плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве.

В рамках подготовки об отмене роуминга стороны посчитают финансово-экономическую модель данных пользования тарифами.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в июне поручили профильным ведомствам отменить роуминг к декабрю 2024 года.