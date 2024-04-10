Россиян предупредили о фейковых приложениях ВТБ и Тинькофф Банка в App Store

Приложения - Rentfy с логотипом банка ВТБ и SysAdminer с символикой Тинькофф Банка - загрузили в каталог для гаджетов с операционными системами iOS и iPadOS. Правоохранители заявили, что они фишинговые. С их помощью мошенники крали персональные данные.

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков», - заявила пресс-служба.

В 2023 году приложения Тинькофф Банка удалили из App Store и Google Play. В апреле загрузили новый софт, под названием «Т-Помощь».