Россиян предостерегли от отправки аудиосообщений в мессенджерах

Злоумышленники взламывают мессенджеры и социальные сети, скачивают оттуда голосовые сообщения и с помощью нейросети генерируют аудиосообщения с просьбой одолжить деньги. Фейковые голосовые аферисты отправляют родственникам и знакомым жертвы. Для убедительности прикладывают данные паспорта и банковских карт.

«Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый. <…> Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии», - предупредил Закарян.

Эксперт считает, что одним из способов борьбы с мошенничеством является распространение информации о методах и схемах злоумышленников. Закарян пояснил, что не нужно полностью отказываться от голосовых сообщений, в качестве предосторожности старые аудио стоит удалять из мессенджера.

Ранее о мошенничестве с использованием искусственного интеллекта писало издание РБК. В начале года участились фейковые сообщения в Telegram с просьбой одолжить деньги.