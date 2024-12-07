07 декабря 2024, 00:46

Россиян частично отключили от мирового интернета

РИА «Новости»
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Роскомнадзор частично отключил нескольких российских регионов от глобального интернета. Сбои зафиксировали в Чечне, Дагестане и Ингушетии, сообщили на сайте интернет-провайдера Ellco.

Пользователи не могут зайти в зарубежные сервисы даже через VPN. По данным провайдера, отключение может продлиться в течение суток.

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети интернет и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», - заявили РБК в пресс-службе РКН.

Ранее в Роскомнадзоре рекомендовали российским пользователям отказаться от системы CDN CloudFlare. Она помогает обходить ограничения доступа к информации, которая запрещена на территории России.

Ингушетия Дагестан Интернет Роскомнадзор Россия
06 декабря 2024, 17:15
Проблемы в отрасли горюче-смазочных материалов обсудили в Общественной палате
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Совещание по проблемам отрасли горюче-смазочных материалов провели в Общественной палате при участии промышленников и представителей госструктур. Главной темой стало обеспечение технологического суверенитета.

«Решение о маркировке конечному потребителю предоставит, в первую очередь, уверенность в качестве продукции, которую он покупает за те или иные свои деньги», - заявил основатель завода по производству смазочных материалов «НТК Нордойл» Константин Лютиков.

Он добавил, что нечестные продавцы в таком случае просто уйдут с рынка, и это благотворно скажется в том числе на российской экономике.

Всего в России производят сотни наименований сертифицированной и адаптированной продукции. За последние два года производство автомобильных масел сделало большой шаг вперед. Производители инвестируют в новые технологии и совершенствуют рецептуры. А предстоящий возврат использования метилового спирта в незамерзайку позволит сделать продукт более дешевым и качественным.

Участники совещания заявили, что Россию буквально затопило контрафактным автомобильным маслом. Более 70% импортных масел, представленных на рынке, - подделка.

«Главная цель нашего мероприятия - это усиление суверенитета в вопросах ГСМ. Есть общий стереотип, что Россия - это все-таки государство, которое в значительной степени представлено в сфере топливно-энергетической, но большой вопрос, насколько мы действительно суверенны», - заявил член Общественной палаты Владимир Рогов.

Чтобы решить проблему, в России начался эксперимент. Для регулирования рынка введут маркировку автомобильных масел.

«Решение о маркировке конечному потребителю предоставит, в первую очередь, уверенность в качестве продукции, которую он покупает за те или иные свои деньги», - заявил основатель завода по производству смазочных материалов «НТК Нордойл» Константин Лютиков.

Он добавил, что нечестные продавцы в таком случае просто уйдут с рынка, и это благотворно скажется в том числе на российской экономике.

Всего в России производят сотни наименований сертифицированной и адаптированной продукции. За последние два года производство автомобильных масел сделало большой шаг вперед. Производители инвестируют в новые технологии и совершенствуют рецептуры. А предстоящий возврат использования метилового спирта в незамерзайку позволит сделать продукт более дешевым и качественным.

Участники совещания заявили, что Россию буквально затопило контрафактным автомобильным маслом. Более 70% импортных масел, представленных на рынке, - подделка.

«Главная цель нашего мероприятия - это усиление суверенитета в вопросах ГСМ. Есть общий стереотип, что Россия - это все-таки государство, которое в значительной степени представлено в сфере топливно-энергетической, но большой вопрос, насколько мы действительно суверенны», - заявил член Общественной палаты Владимир Рогов.

Чтобы решить проблему, в России начался эксперимент. Для регулирования рынка введут маркировку автомобильных масел.

Машины Москва
29 ноября 2024, 20:33
РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов
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В работе нескольких программ Рунета произошел временный сбой. Об этом сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре.

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, проблема возникла из-за технических неполадок на стороне одного из облачных сервисов. Специалисты уже приступили к диагностике и устранению возникшей проблемы.

В РКН добавили, что продолжают следить за ситуацией и будут регулярно информировать о ходе восстановительных работ.

По данным Downdetector , в пятницу утром многие россияне жаловались на перебои в работе различных сервисов, включая приложения служб доставки еды, операторов связи и банков.

Ранее массовый сбой в работе мессенджеров произошел в конце августа. Он был связан с DDoS-атакой на операторов связи. Пользователи жаловались на работу Telegram. Они сталкивались с проблемами при подключении к серверу и получении сообщений. Кроме того, пользователи отмечали, что лента каналов и чатов не обновлялась.

Банки Роскомнадзор
28 ноября 2024, 19:35
Быстрее, выше, сильнее. «Ростелеком» модернизировал сеть в Московской области
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«Ростелеком» продолжает модернизацию сети в Подмосковье. Теперь подключиться к видеозвонку, посмотреть кино или послушать музыку можно в два раза быстрее.

На высокие скорости перевели уже более девяти тысяч домов по всей области. Любые файлы загружаются за считанные секунды, а быстрое подключение к интернету стало еще доступнее.

Директор департамента продаж массового сегмента макрорегионального филиала «Центр» Анатолий Брякин заявил о стремлении компании принести высокое качество связи в каждый дом.

«Например, внедрили интеллектуальную систему, которая в автоматическом режиме мониторит то, что происходит у наших абонентов», - добавил он.

По его словам, в 90% случаев, если система замечает ошибку и исправляет ее, абонент даже не успевает заметить неладное.

«Для меня очень важна хорошая работа на дистанционном режиме. У нас смешанный график, и мы можем позволять себе оставаться дома, но при этом нам нужно быть всегда онлайн. Для этого, конечно же, необходим стабильный, качественный, быстрый интернет», - рассказала абонент из Одинцова Дарья Табалина.

Только за 2024 год оператор обеспечил высокоскоростным интернетом более 50% абонентов и не собирается останавливаться на достигнутом. Работы по улучшению связи продолжаются.


Интернет Москва
24 ноября 2024, 05:24
Раскрыты методы слежки за человеком через беспроводные наушники
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Россиян предупредили, что отследить человека через беспроводные наушники возможно, хоть это и непросто. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО (программное обеспечение - прим. ред.) для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства», - объяснила она.

Работа современных беспроводных наушников завязана на Bluetooth. Эта технология работает в радиусе 10-20 метров. И тут важно помнить, что сами наушники не могут выдать местоположение человека, но могут передать информацию через смартфон, который использует функцию геолокации.

Злоумышленники при получении доступа к смартфону или другому устройству человека могут настроить слежку через сервисы наподобие «Локатора».

Максимова предупредила, что современные операционные системы имеют защитные механизмы, чтобы усложнить незаконный доступ к данным пользователя.

Но не стоит забывать, что даже при соблюдении мер безопасности злоумышленники могут эксплуатировать имеющиеся уязвимости или ошибки в ПО. По этой причине важно регулярно обновлять ПО до последней версии, проверять настройки безопасности и защитить свои аккаунты двухфакторной аутентификацией.

Ранее технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин рассказал россиянам, как не стать жертвой хакера.

Гаджеты Россия Технологии

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