Россия задействует искусственный интеллект в образовании и госуправлении

Глава государства предложил расширить использование искусственного интеллекта для дополнительного обучения и консультирования школьников в рамках государственной образовательной программы.

Также правительственным чиновникам поручили разработать предложения по поддержке внедрения искусственного интеллекта в единые цифровые платформы, работающие в регионах. При этом особое внимание необходимо уделить безопасности и надежности современных технологий.

Ответственным за все предложения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, который представит доклад с идеями в срок до 15 мая.

В начале декабря прошлого года президент в ходе выступления на конференции AI Journey объявил, что приглашает ученых со всего мира к совместной работе в сфере искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что Россия готова провести крупный форум, на котором специалисты обсудят будущее нейросетей и стратегию дальнейшего развития технологий.