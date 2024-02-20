20 февраля 2024, 19:45

Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе

Unsplash
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Российская сторона всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Позиция России ясна и понятна, подчеркнул глава государства.

«Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах по поводу размещения ядерного оружия в космосе», - добавил Путин.

Глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер заявил, что совет национальной безопасности страны подготовит план на вероятную угрозу России из космоса. Он призвал администрацию Белого дома предоставить общественности все данные разведки.

Американские журналисты привели слова из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции, когда он призвал КНР отговорить Путина от якобы планов по размещению атомной бомбы в космосе. Блинкена остро беспокоит сложившаяся ситуация.

Ядерное оружие США Россия Оружие Владимир Путин Космос
20 февраля 2024, 06:33
Силовики снесли инфраструктуру хакерской группировки LockBit
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Западным спецслужбам удалось уничтожить инфраструктуру хакерской группировки LockBit и взять ее сайт под свой контроль. Злоумышленники совершили более 1,6 тысячи кибератак по всему миру, сообщило агентство Bloomberg.

Операцию провели силовые структуры США и Великобритании, в том числе британское Национальное агентство по борьбе с преступностью и ФБР. К ним подключились правоохранители 11 государств. Они конфисковали 11 тысяч доменов, используемых LockBit и ее дочерними компаниями. На днях завершился последний этап операции - специалисты разрушили инфраструктуру кибермошенников. На сайте группировки появилось сообщение о том, что он перешел под контроль правоохранителей.

LockBit распространяла вредоносное программное обеспечение - программы-вымогатели. Они заражали компьютеры и требовали деньги за разблокировку файлов. Пострадали 1,6 тысячи человек и компаний в США, около двух тысяч по всему миру.

Группировка причастна к атаке на американское подразделение Industrial & Commercial Bank of China Ltd., которая привела к обвалу рынка казначейских облигаций США стоимостью 26 миллиардов долларов, а также блокировке сайта Boeing для продажи запчастей и программного обеспечения самолетов. LockBit также публиковала данные о британских военных объектах.

США Великобритания Интернет Хакеры
19 февраля 2024, 03:09
Стало известно, кто лишится доступа к VPN-сервисам после 1 марта
Freepik
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Россияне могут лишиться возможности пользоваться VPN-сервисами в случае вступления с 1 марта запрета на их популяризацию, за исключением некоторых категорий граждан. Об этом в интервью «Прайм» сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, под запретом VPN-сервисов подразумеваются ограничения работы этих программ только в свободном доступе.

«Сама технология останется доступной, но уже для опытных пользователей, способных произвести необходимые настройки самостоятельно», - объяснил он.

Мясоедов добавил, что такие запреты могут быть оправданы в условиях оказываемого на Россию давления.

По мнению эксперта, простые россияне часто становятся жертвами такого давления, поэтому государство вправе их защитить, ограничив «лишь бесконтрольный доступ к вредоносной информации». Профессиональные пользователи, использующие такие сервисы для решения рабочих задач, смогут и дальше ими пользоваться.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких решений о запрете VPN-сервисов в России.

Технологии
17 февраля 2024, 12:44
Альтман решил запустить производство чипов для ИИ
Global Look Press
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Глава компании OpenAI Сэм Альтман планирует получить согласие властей США на запуск производства чипов для технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщило Bloomberg.

По информации источника агентства, бизнесмен провел встречи с потенциальными инвесторами и партнерами в Азии и на Ближнем Востоке и заявил, что не откроет производство без одобрения США.

«Основные мировые компании, например Samsung, Intel или TSMC, могут стать основными партнерами для OpenAI», - отметили журналисты.

Авторы материала также добавили, что Альтман опасается возникновения дефицита чипов, из-за чего развитие отрасли искусственного интеллекта рискует приостановиться.

Необходимость разрешения США связана с обязательной проверкой иностранных инвестиций со стороны американского Минфина. Вероятную поставку чипов на Ближний Восток проконтролирует Минторг.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет угрозу для человечества.

Инвестиции США Искусственный интеллект
17 февраля 2024, 09:08
Предназначение космического буксира «Зевс» объяснили в РАН на фоне американской паники
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Разрабатываемый российскими специалистами буксир «Зевс» с ядерной энергетической установкой не является оружием. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на опасения США. Его слова привело РИА «Новости».

Законодатели США на секретом брифинге ранее обсуждали «планы России» разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

«„Зевс“ не имеет отношения к ядерному оружию. Это нормальный реактор, какие на Земле применяются для выработки энергии», - пояснил Эйсмонт.

Разработка «Зевса» стартовала в России в 2010 году. В Роскосмосе говорили, что его первый полет на орбиту запланирован на 2030 год. В будущем буксир хотят использовать для полетов к Луне и другим планетам. Инвестиции в проект в госкорпорации оценивали в один триллион рублей.

Ядерное оружие США Россия Космос

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