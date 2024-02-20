Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе

Позиция России ясна и понятна, подчеркнул глава государства.

«Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах по поводу размещения ядерного оружия в космосе», - добавил Путин.

Глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер заявил, что совет национальной безопасности страны подготовит план на вероятную угрозу России из космоса. Он призвал администрацию Белого дома предоставить общественности все данные разведки.

Американские журналисты привели слова из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции, когда он призвал КНР отговорить Путина от якобы планов по размещению атомной бомбы в космосе. Блинкена остро беспокоит сложившаяся ситуация.