Россия войдет в число 25 стран по плотности роботизации

Американская корпорация Apple в ходе традиционной весенней презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro со специальными девайсами. Трансляцию вели на YouTube-канале компании.

Проблем с импортом новинок от Apple в Россию Илья Корнейчук не увидел. Он пояснил, что компания ушла с отечественного рынка только формально.

«Apple контролирует в своих устройствах, каждую отдельную часть. Компания знает, где она находится, в каком устройстве она установлена и, естественно она знает, сколько в России находится ее девайсов и сколько их ввезли. Если бы они захотели, то они могли бы все это ограничить. Но если они этого не делают, значит это не соответствует их коммерческим интересам», - объяснил эксперт.

Он напомнил, что Apple после ухода из России даже не стала ликвидировать свое юридическое лицо. Поэтому все соблюдение компанией санкций стало лишь формальностью. Поэтому ввоз гаджетов продолжится по уже ставшими привычным каналам.

Стоимость гаджетов Облегченная версия iPad сохранила чип M2 и сверхширокоугольную фронтальную камеру, оснащенную специальной функцией - она позволяет удерживать пользователя в кадре.

Гаджет назвали идеальным для учебы, работы и отдыха. Впервые его представили в двух размерах - 11 и 13 дюймов. Минимальная цена начинается от 599 и 799 долларов в зависимости от вида модели.

Цены на новое поколение планшетов Apple вполне адекватные. Гаджеты получили больший объем памяти, улучшенную производительность и характеристики. Поэтому по своим качествам вполне соответствуют стоимости. Но нужны далеко не всем, пояснил Корнейчук.

«Если говорить о любителях игр, то для них существуют Steam Deck - портативные игровые системы. При помощи них можно играть на ПК и получать много удовольствия. Также есть игровые ноутбуки, которые стоят дороже и дают более высокую производительность. Для тех, кто занимается текстом, существуют мощные ноутбуки, не только от Apple», - отметил он.

Эксперт добавил, что iPad, несмотря на свое нишевое предназначение, остался лидером продаж на рынке. Планшеты от Samsung пока уступают по качеству технике американской корпорации. При этом покупателями вполне могут стать люди, которые уже являются пользователями других продуктов Apple и вошли в созданную ей экосистему, в которой iPad станет хорошим дополнением.

Нишевый продукт Эксперт добавил, что планшеты американской корпорации занимают собственную нишу. Поэтому ожидать на них повышенный спрос среди простых людей не стоит.

«Для дизайнера-профессионала это хорошее решение, потому что он сможет решать свои рабочие задачи, используя не компьютер, а планшет в наглядном режиме. Там можно и видео редактировать, решать другие профессиональные задачи», - пояснил собеседник 360.ru.

Планшетами iPad в основном пользуются графические дизайнеры, которые используют их для создания рисунков. Кроме того, девайс интегрировали в экосистему Apple и его вполне можно использовать в качестве второго экрана для MacBook. Об этом в комментарии 360.ru заявил IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Также планшет получил новый 16-ядерный сопроцессор Neural Engine, который выполняет 38 триллионов операций в секунду. Кроме того, iPad Pro стал первым планшетом Apple c Tandem OLED экраном.

Будущим владельцам доступны два размера планшета в 11 и 13 дюймов. Главным отличием нового iPad Pro стала его минимальная толщина, которая составила всего 5,1 миллиметра.

Стоимость новинки с минимальной памятью составит 999 и 1299 долларов.

Также компания порадовала своих поклонников выпуском нового Pencil Pro. Обновленный стилус получил новый датчик сжимания, привязку к «Локатору», а также управление при помощи гироскопа. Он подходит ко всем новым моделям планшетов. Цена дополнительного устройства - 129 долларов.

Еще одной новинкой стала клавиатура Magic Keyboard, предназначенная для iPad Pro. Фактически она полностью стала соответствовать стандартам MacBook за счет увеличения и количества клавиш.

Доступность в России Отдельно он отметил первое использование чипа M4, который iPad Pro получил раньше, чем ноутбуки компании.

Новый iPad Pro стал первым гаджетом американской корпорации, который получил чип М4, предназначенный для работ с искусственным интеллектом. Фактически компания объявила о переходе на выпуск техники, работающей на основе нейросетей.