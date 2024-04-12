12 апреля 2024, 14:50

Россия потратит на ракету для полетов на Луну и Марс сотни миллиардов рублей

РИА «Новости»
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В России возобновят проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. На проект потратят порядка 600 миллиардов рублей, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Федеральный проект «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» государственной программы «Космическая деятельность России» рассчитан на 2025–2035 годы, документацию утвердили в прошлом году. Мантуров заявил, что летные испытания планировали провести в 2033-м.

«По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 миллиардов рублей», - сказал министр.

В 2030 году, по словам Мантурова, состоится пуск метановой ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью. Ее макет показали на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Инициативу российских ученых подержал основатель американской компании SpaceX Илон Маск.

В России возобновят проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. На проект потратят порядка 600 миллиардов рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бюджет России Ракеты Роскосмос Космос Наука
11 апреля 2024, 22:24
«Знаковое событие». Путин оценил запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин высказался об успешном запуске ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный как о важном шаге в развитии космической индустрии страны. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщило РИА «Новости».

«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавт из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие - наша новая ракета полетела с нового космодрома», - заявил глава государства.

По словам Путина, запуск «Ангары-А5» ознаменовал «еще один этап в развитии космической отрасли в России».

Ранее пресс-служба Роскосмоса отчиталась о выполнении основной задачи в рамках первого пуска «Ангары» - доставке испытательной полезной нагрузки на орбиту. Отметим, что съемочная группы телеканала «Звезда» уже показала пуск тяжелой ракеты-носителя.

По мнению писателя Платона Беседина, это действительно очень важное событие в жизни россиян, пусть «Ангара» и стартовала только с третьей попытки. Это успех потому, что Россия получила независимый доступ на геостационарную орбиту, так что «назло всем испытаниям и трудностям космос наш ».

Ракеты Роскосмос Владимир Путин Космос Ракета «Ангара»
11 апреля 2024, 14:05
Причастных к запуску «Ангары» поздравили в Кремле
РИА «Новости»
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В Кремле рады запуску ракеты «Ангара» и поздравляют всех причастных к событию. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы присоединяемся к поздравлениям ракетчиков, которые запустили „Ангару“. Радуемся вместе с ними», - заявил официальный представитель Кремля.

В четверг, 11 апреля, ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный. Изначально запуск планировали еще на 9 апреля, но дважды переносили из-за технических проблем.

Для контроля над ходом полета ракеты на побережье Татарского залива разместили радарную следящую систему, которая поможет отследить места падения ракетных модулей «Ангары».

«Ангара-А5» является трехступенчатой ракетой-носителем тяжелого класса , она способна выводить на орбиту 24,5 тонны полезной нагрузки. В Роскосмосе называли запуск ракеты одним из самых значимых для укрепления наземной и космической инфраструктуры.

Кремль Ракеты Дмитрий Песков Роскосмос
11 апреля 2024, 12:01
Ракета-носитель «Ангара» впервые стартовала с космодрома Восточный
РИА «Новости»
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Ракету-носитель «Ангара-А5» впервые запустили со стартового комплекса, построенного недавно на космодроме Восточный. Прямую трансляцию пуска организовали на странице Роскосмоса во «Вконтакте».

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой стартовала в 12:00 по Москве (18:00 по местному времени). По плану через 12 минут 26 секунд после пуска головная часть - разгонный блок с нагрузкой - должна отделиться от третьей ступени «Ангары».

В преддверии старта на побережье Татарского залива развернули радарную следящую систему. Она позволит отслеживать падение универсальных ракетных модулей «Ангары» и определять координаты точек их приземления. Это обеспечит эффективный контроль за космической миссией.

«Ангара-А5» - это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Ее высота составляет 55,2 метра, стартовая масса - 780 тонн, а полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту - 24,5 тонны.

Ракету разместили на стартовом комплексе 26 марта. В Роскосмосе назвали запуск «Ангары» с Восточного одним из самых значимых для укрепления наземной и космической инфраструктуры. Ракету будут использовать для доставки военных и гражданских спутников на околоземную орбиту.

Ракеты Роскосмос Россия Космос Технологии
10 апреля 2024, 10:42
Россиян предупредили о фейковых приложениях ВТБ и Тинькофф Банка в App Store
РИА «Новости»
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В каталоге приложений App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале предостерегло россиян от их скачивания.

Приложения - Rentfy с логотипом банка ВТБ и SysAdminer с символикой Тинькофф Банка - загрузили в каталог для гаджетов с операционными системами iOS и iPadOS. Правоохранители заявили, что они фишинговые. С их помощью мошенники крали персональные данные.

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков», - заявила пресс-служба.

В 2023 году приложения Тинькофф Банка удалили из App Store и Google Play. В апреле загрузили новый софт, под названием «Т-Помощь».

Банки МВД РФ Мошенничество Смартфоны Хакеры

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