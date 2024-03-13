13 марта 2024, 15:38

Россия попала в топ-10 по внедрению ИИ

РИА «Новости»
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Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы экономики. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на выставке «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», - пояснил министр.

По его мнению, нужно стимулировать компании, которые еще не внедрили ИИ в свои рабочие процессы.

Ранее в РЭО сообщили, что поддержат проведение международного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Одной из главных тем, которые обсудят на его площадке, будет «Кадры для экономики данных». Мероприятие намечено на 21 марта, оно пройдет в РЭУ имени Плеханова.

Искусственный интеллект Рейтинги Россия Технологии Выставка-форум «Россия»
11 марта 2024, 17:58
Дуров назвал стоимость, в которую инвесторы оценили Telegram
Global Look Press
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Мессенджер Telegram набрал 900 миллионов пользователей. Инвесторы предлагали купить компанию за 30 миллиардов долларов, рассказал основатель и владелец Telegram Павел Дуров в интервью Financial Times.

Он отметил, что Telegram стал одним из самых популярных в мире приложений для социальных сетей. После внедрения рекламы и подписки премиум-класса два года назад, по его словам, мессенджер заработал сотни миллионов долларов.

«Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом», - отметил Дуров.

Инвесторы предварительно оценили Telegram в 30 миллиардов долларов и более, добавил он. При этом основатель сети исключил продажу актива в текущих условиях. Также у него есть планы вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций (IPO).

Кроме того, Дуров затронул тему возможных нововведений в мессенджере, одним из которых может стать внедрение чат-бота на основе искусственного интеллекта.

Ранее бизнесмен анонсировал запуск системы вознаграждения для владельцев каналов в Telegram. По словам Дурова, сервис Telegram Ad Platform запустят почти в 100 странах.

Мессенджеры Соцсети Telegram Павел Дуров
06 марта 2024, 19:59
«Мы и к этой катастрофе готовы». Депутат Вассерман — об отключении России от интернета
Unsplash
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Чтобы «отрубить» Россию от интернета, потребуется физически оборвать все провода и отключить спутники связи. Однако страна готова даже к такому развитию событий, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Можно ли заблокировать даркнет Изначально интернет создавали в качестве системы связи американских вычислительных центров. Военные потребовали, чтобы эта связь сохранялась даже в случае ядерной войны, напомнил парламентарий.

«Соответственно, в основные алгоритмы, то есть способы функционирования интернета, заложено, что он воспринимает любую попытку что-то заблокировать как обрыв сети, и ищет обходы. Поэтому полностью заблокировать нелегальную деятельность в интернете практически невозможно», - заключил собеседник «360».

Он также прокомментировал идею запретить криптовалюту, с помощью которой в даркнете проводят немало сделок. По словам Вассермана, в этом нет необходимости.

Что будет при отключении России от интернета Пару лет назад в России создали собственную копию корневого сервера - это точка, откуда можно начать поиск любой информации в интернете. До недавнего времени корневой сервер существовал в 13 экземплярах, и все они находились на территории Соединенных Штатов.

«Все эти копии постоянно обновляются, но если будет физически отрублена Российская Федерация от остального интернета, то в этой копии корневого сервера сохранятся данные, обеспечивающие доступ ко всей той части интернета, что останется физически доступна. Так что если нас отрубят от интернета, хуже будет не нам», - рассказал Вассерман.

Он добавил, что в рамках системы так называемых распределенных прокси в России хранится немало копий информации, изначально сформированной в других местах.

Интернет Депутаты Россия
05 марта 2024, 17:58
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Тинькофф Банка
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Приложение Тинькофф Банка больше часа работает со сбоями. Пользователи не могут авторизоваться в мобильном сервисе. Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе финансовой организации подтвердили неполадки и пообещали устранить их в ближайшее время. Банк также не назвал возникший сбой масштабным.

По информации издания, у клиентов возникают проблемы со входом в банковское и инвестиционное приложения Тинькофф Банка.

«По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в приложении», - указали в пресс-службе кредитной организации.

Ранее крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Роскомнадзор начал проверку в связи с неполадками в работе мессенджера.

Банки Интернет Россия
04 марта 2024, 19:08
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
Pxhere
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Пользователи Telegram вечером 4 марта сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера. По данным Downdetector, с проблемами столкнулись в основном жители Москвы и области, Петербурга и Ленобласти.

В основном пользователи сообщали о сбоях в мобильном приложении - 73%. Еще 18% сообщили об общих проблемах.

«Не грузятся картинки и видео!» - написал один из пользователей.

«Не загружаются входящие голосовые сообщения», - добавил другой.

Число жалоб растет с каждой минутой. Россияне не могут загрузить мультимедийные файлы и сообщают об общих проблемах сервиса.

Ранее масштабный сбой в Telegram произошел 2 марта. Тогда мобильное приложение не загружало сообщения, хотя уведомления о них приходили.

Мессенджеры Telegram Работа Москва

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