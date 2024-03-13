Россия попала в топ-10 по внедрению ИИ

Мессенджер Telegram набрал 900 миллионов пользователей. Инвесторы предлагали купить компанию за 30 миллиардов долларов, рассказал основатель и владелец Telegram Павел Дуров в интервью Financial Times.

Он отметил, что Telegram стал одним из самых популярных в мире приложений для социальных сетей. После внедрения рекламы и подписки премиум-класса два года назад, по его словам, мессенджер заработал сотни миллионов долларов.

«Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом», - отметил Дуров.

Инвесторы предварительно оценили Telegram в 30 миллиардов долларов и более, добавил он. При этом основатель сети исключил продажу актива в текущих условиях. Также у него есть планы вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций (IPO).

Кроме того, Дуров затронул тему возможных нововведений в мессенджере, одним из которых может стать внедрение чат-бота на основе искусственного интеллекта.

Ранее бизнесмен анонсировал запуск системы вознаграждения для владельцев каналов в Telegram. По словам Дурова, сервис Telegram Ad Platform запустят почти в 100 странах.