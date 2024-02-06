«Роснано» попросит суд признать разработчика «планшета Чубайса» банкротом

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По информации издания, разрабатываемые гибкие гаджеты прозвали «планшетами Чубайса», так как Анатолий Чубайс руководил «Роснано» в 2010–2020 годах.

Команда компании провела оценку перспектив восстановления платежеспособности «Пластик Лоджик» для возврата первоначальных инвестиций и пришла к выводу о необходимости запуска процедуры банкротства.

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», - объяснили в «Роснано».

В пресс-службе добавили, что компания уже передала материалы в правоохранительные органы.

По информации RT , в 2010–2012 годах «Роснано» направила ирландскому разработчику Plastic Logic инвестиции на сумму в 7,1 миллиарда рублей и получила 43,84% его акций.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что правительство занялось изучением ситуации в «Роснано». По его словам, в компании наблюдается большая «финансовая дыра».