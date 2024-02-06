06 февраля 2024, 12:38

«Роснано» попросит суд признать разработчика «планшета Чубайса» банкротом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

«Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», которое разрабатывало гибкие планшеты. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, разрабатываемые гибкие гаджеты прозвали «планшетами Чубайса», так как Анатолий Чубайс руководил «Роснано» в 2010–2020 годах.

Команда компании провела оценку перспектив восстановления платежеспособности «Пластик Лоджик» для возврата первоначальных инвестиций и пришла к выводу о необходимости запуска процедуры банкротства.

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», - объяснили в «Роснано».

В пресс-службе добавили, что компания уже передала материалы в правоохранительные органы.

По информации RT , в 2010–2012 годах «Роснано» направила ирландскому разработчику Plastic Logic инвестиции на сумму в 7,1 миллиарда рублей и получила 43,84% его акций.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что правительство занялось изучением ситуации в «Роснано». По его словам, в компании наблюдается большая «финансовая дыра».

Инвестиции Суд Анатолий Чубайс Роснано
06 февраля 2024, 12:33
Разработчики показали дрон-конвертоплан «Настасья» для ретрансляции сигнала
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России презентовали опытный образец дрона-конвертоплана «Настасья» для ретрансляции сигнала в радиусе 100 километров. Он сможет взлетать и приземляться вертикально, нести полезную нагрузку до трех килограммов и разгоняться на большую скорость, сообщил РИА «Новости» представитель «Обуховского завода» концерна «Алмаз-Антей».

Опытный образец «Настасьи» показали в «Крокус Экспо» на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая открылась 6 февраля. Дрон-конвертоплан благодаря четырем двигателям на штангах сможет, как и другие квадрокоптеры, взлетать и приземляться вертикально. Он способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, но главное предназначение беспилотника, по словам представителя завода-разработчика, в ретрансляции сигнала.

«Основное назначение „Настасьи“ - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 километров», - объяснил он.

На беспилотник поставили самолетное крыло. Оно позволит ему развивать скорость до 100 километров в час и летать на дальние расстояния. Над крылом установили пятый двигатель, для крейсерского полета. Собеседник агентства заявил, что на «Настасью» установили отечественную электронику. Дрон-конвертоплан уже прошел этап испытаний на полигонах.

Российские военные в зоне спецоперации получили первые экземпляры дрона-конвертоплана «Ловкий» скоростью до 200 километров в час. Его создали для разведки и корректировки огня.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
06 февраля 2024, 12:02
Бесконечная борьба. Спасет ли блокировка VPN-сервисов от запрещенных сайтов
Читайте нас в: Google Новости
С 1 марта в силу вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом в стране не будут ограничивать работу всех VPN-сервисов. Запрет коснется тех, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета. Однако блокировка подобных сервисов — мера временная, так как крупные VPN начнут искать другие способы предоставлять пользователям свои услуги, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он пояснил, что каждый сайт и в принципе все, что есть в интернете, - является сервером с каким-то конкретным адресом. И его можно заблокировать.

«Выявлять и ставить блокировку. И все, как и все остальные сайты. То есть приходят списки блокировок провайдерам и все, происходит блокировка. Это очень просто», - отметил эксперт.

У крупных VPN-сервисов целый пул этих серверов. Они начнут «плодиться», запуская новые, пояснил Курочкин.

«Это такая бесконечная борьба», - сказал Курочкин.

То есть тут же эти VPN-сервисы, потеряв своих клиентов, начнут искать способы предоставить им свои услуги другим способом. Причем их можно создать, имея друга в Белоруссии, подчеркнул эксперт.

Но блокировка все же дает свои плоды. Курочкин напомнил, что гораздо меньше людей стали пользоваться такими социальными сетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов отвалится еще какая-то часть юзеров. А блогеры могут переходить на отечественные платформы.

Курочкин напомнил, что в Китае более строгая система использования интернета. Там по умолчанию все запрещено, уточнил он. У них есть внутренний и внешний интернет. И жителям страны открывают доступ только к тому, что разрешено.

С 1 марта в силу вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом в стране не будут ограничивать работу всех VPN-сервисов. Запрет коснется тех, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета. Однако блокировка подобных сервисов - мера временная, так как крупные VPN начнут искать другие способы предоставлять пользователям свои услуги, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Интернет Законы Блокировки Запреты Китай
06 февраля 2024, 11:59
Премиальными смартфонами Huawei Mate 60 пожертвовали ради искусственного интеллекта
Читайте нас в: Google Новости
Китайская компания Huawei Technologies сделала производство чипов для нейросетей приоритетным направлением. Ради этого пришлось замедлить выпуск премиальных смартфонов Mate 60, сообщил источник агентства Reuters.

Huawei использовал одно и то же предприятие для производства двух видов чипов - Ascend AI для нейросетей и Kirin для смартфонов, которые конкурировали с iPhone от американской компании Apple. Из-за низкой доходности и роста спроса на чипы для искусственного интеллекта руководство компании решило сместить акцент на первые.

«Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта в сочетании с производственными ограничениями вынудил китайского технологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных телефонов Mate 60», - сообщил источник агентства.

Примерно 90% китайского рынка чипов принадлежали американской Nvidia. США ввели антикитайские санкции и ограничили стране доступ к передовым технологиям. Тогда местные власти сосредоточились на поддержке собственных производителей и стимулировали спрос на их продукцию. Из всех доступных в Китае чипы Ascend от Huawei стали самыми конкурентоспособными.

Китай призвал США прекратить продвигать миф о китайской угрозе. Эту тему обсуждали во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Смартфоны Huawei Бизнес Китай Нейросети
05 февраля 2024, 14:42
«Пытается барахтаться». Россиянам рассказали об отечественных альтернативах App Store
Читайте нас в: Google Новости
Российские разработчики планируют создать альтернативный App Store магазин приложений для операционной системы iOS. О том, сможет ли Россия обойти ограничения корпорации Apple, в беседе с «360» рассказали специалисты.

Apple не сможет блокировать «неугодные» приложения Компании придется до 7 марта 2024 года предоставить владельцам iPhone возможность устанавливать альтернативные App Store маркетплейсы. Этим решили воспользоваться и российские разработчики, чтобы обойти введенные ранее блокировки.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что компания Apple заблокировала некоторые банковские приложения для iPhone. Он добавил, что это произошло из-за того, что iOS - это закрытая операционная система, и установка программ может осуществляться только через нее.

«Мы также должны понимать, что если какая-то компания-производитель ПО неугодна „яблочной“ компании, то они (Apple - прим. ред.) спокойно могут заблокировать ее работу вообще с этим девайсом», - подчеркнул Мясоедов.

По словам эксперта, в ближайшее время компания Apple потеряет в Европе возможность блокировать работу неугодных ей приложений из-за принятого там закона о цифровых рынках.

«То нововведение, которое мы наблюдаем в Европе, оно как раз позволяет устанавливать альтернативные программы и магазины приложений», - отметил он.

Специалист предположил, что российские пользователи iPhone уже летом смогут пользоваться на своих смартфонах заблокированными ранее приложениями.

«Я предполагаю, что мы будем покупать европейский девайс, который будет давать возможность скачивать энное количество магазинов приложений. И активируя его в России, эта возможность не будет исчезать», - указал эксперт.

По мнению Мясоедова, смартфоны из Европы будут «прошивать» в России - на девайс установят несколько альтернативных App Store маркетплейсов. Он также заявил, что компания Apple, хоть и ушла из России, продолжает поддерживать связь со страной. В качестве примера он привел тот факт, что корпорация выплачивает штрафы в бюджет Российской Федерации.

«А дальше мы будем оставаться в среде европейского iOS. Все будет на русском языке, но возможность установки альтернативного стора будет сохраняться», - заключил специалист.

Альтернативы нет? Но не все эксперты согласились с этим мнением. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что сообщение российских разработчиков NashStore о магазине приложений для iPhone является лишь пиар-компанией.

«Они просто решили подсветить к себе внимание, не более того. Они пытаются пошуметь, NashStore не является на Android приоритетным магазинным приложением, как RuStore от ВК. У NashStore перспективы, мягко говоря, никакие», - высказался эксперт.

По его мнению, разработка NashStore является бессмысленной.

«NashStore пытается барахтаться зачем-то, непонятно, зачем. Там нет загрузок, там нет разработчиков как таковых, то есть перспективы - это мертвая история», - предположил он.

Муртазин добавил, что не видит смысла в создании альтернативных App Store маркетплейсов.

«Apple российским пользователям доступ не даст. Apple в России нету, они официально ушли, а их стратегия не предполагает открытие магазина IOS для сторонних магазинов. В Европе они это делают с большим скрипом, у них куча ограничений», - рассказал он.

Ранее розничная сеть «МегаФона» и Yota указала на рост популярности китайских брендов смартфонов. По итогам 2023 года они заняли верхние строчки рейтинга продаж. Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что Apple постепенно теряет аудиторию в России.

Apple Европа Смартфоны Россия Магазины iPhone

Новости по теме