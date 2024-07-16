16 июля 2024, 17:38

Роскомнадзор обратился к главе Google Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube

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Официальное требование к главе Google Сундару Пичаи с требованием разблокировать на YouTube более 200 каналов российских СМИ, а также политических, спортивных и музыкальных деятелей направил Роскомнадзор. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что с 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам. Основные ограничительные меры пришлись на этот год, когда прекратилась работа каналов РБК и RT, артистов Олега Газманова, Shaman, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.

«Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин», - заявили в пресс-службе.

В РКН также подчеркнули, что администрация YouTube нарушает принципы свободного распространения информации, а в своей цензуре проводит русофобскую политику.

Ранее Роскомнадзор подсчитал, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала 83 канала, принадлежащих россиянам. Это самый большой показатель с 2020 года.

Под последнюю массовую блокировку попали каналы олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного , певицы Полины Гагариной и артиста Shaman. Все они попали в последний санкционный список Евросоюза.

Google Роскомнадзор Блокировки YouTube
15 июля 2024, 20:26
В работе устройств Xiaomi в России произошел сбой
Pxhere
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В России владельцы смартфонов Xiaomi пожаловались на сбои в работе гаджетов. Об этом сообщил портал Downdetector.

Жалобы начали массово поступать около 17:00 по московскому времени. К этому времени их число превысило 100.

Больше всего сбоев зафиксировали в Москве и Московской области - 33%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на нестабильность в работе Xiaomi жаловались 12%, в Краснодарском крае - 3%.

О сбое мобильного приложения заявили 75% владельцев смартфонов, еще 25% указали на некорректную работу сайта.

В конце февраля сбой произошел в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Это связали с нестабильностью операционных систем MIUI и HyperOS, которые получили обновление системного компонента SystemUI Plugin.

Гаджеты Смартфоны Россия
12 июля 2024, 10:41
Россиян предупредили о сбоях в работе YouTube
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В России могут начаться сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом предупредили в пресс-службе Ростелекома.

На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google. Сейчас наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей», - рассказали в Ростелекоме.

Техника, из-за которой могут появиться проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов.

Сбои в работе YouTube и Google наблюдались в марте 2024 года. На проблемы пожаловались пользователи по всему миру.

Работа YouTube
12 июля 2024, 09:17
Россия и Белоруссия начали готовить решение об отмене роуминга
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Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Такая мера поспособствует развитию туризма и контактов между населением, уверен замминистра.

«Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве», - подчеркнул Галузин.

По его словам, в этом направлении уже проделали большую работу. В ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов, за счет чего возросло количество абонентов российских операторов связи в Белоруссии. С 1 апреля 2022 года отменили плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве.

В рамках подготовки об отмене роуминга стороны посчитают финансово-экономическую модель данных пользования тарифами.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в июне поручили профильным ведомствам отменить роуминг к декабрю 2024 года.

Белоруссия Смартфоны Россия
11 июля 2024, 14:10
Пользователи «Дзена» столкнулись с перебоями в работе
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Сервис «Дзен» полностью восстановил работу, разделы с новостями вернулись на его главную страницу. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель сервиса.

«„Дзен“ работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям», - отметил он.

Сбои в работе сервиса фиксировались с утра. Разделы с топ-новостями перестали отображаться как в мобильной, так и в компьютерной версии сайта. В пресс-службе «Дзена» подтвердили технические проблемы.

Ранее VK решила искать ошибки в приложениях для Android и iOS с помощью нейросети.

Интернет Соцсети

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