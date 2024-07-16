Роскомнадзор обратился к главе Google Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube

В ведомстве напомнили, что с 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам. Основные ограничительные меры пришлись на этот год, когда прекратилась работа каналов РБК и RT, артистов Олега Газманова, Shaman, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.

«Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин», - заявили в пресс-службе.

В РКН также подчеркнули, что администрация YouTube нарушает принципы свободного распространения информации, а в своей цензуре проводит русофобскую политику.

Ранее Роскомнадзор подсчитал, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала 83 канала, принадлежащих россиянам. Это самый большой показатель с 2020 года.

Под последнюю массовую блокировку попали каналы олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного , певицы Полины Гагариной и артиста Shaman. Все они попали в последний санкционный список Евросоюза.