26 июля 2024, 16:58

«Росатом» сообщил о рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области

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«Росатом» представил зампреду правительства Дмитрию Патрушеву итоги работы по рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

«На данный момент <…> рекультивация выполнена на 60%. И, конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», - подчеркнул Патрушев.

По его словам, в советские годы на полигон свозили опасные отходы со всей страны.

«Росатом» заменил понтонное укрытие, отслужившее свой срок, и укрепил дамбы обвалования пяти открытых карт-накопителей, исключив риск утечки отходов. Кроме того, на полигоне построят уникальную эшелонированную завесу, чтобы загрязняющие вещества не относило на сопредельные территории. Ее глубина составит до семи метров, а протяженность - 3,5 километра.

Помимо этого, до конца следующего года с помощью инновационных технологий переработают 340 тысяч кубометров жидких и пастообразных отходов в открытых картах-накопителях.

На полигон доставили и налаживают необходимое оборудование. На финальном этапе поверхность покроют многофункциональным рекультивационным экраном из 11 конструктивных слоев, чтобы в теле полигона после осадков не образовывался ядовитый фильтрат.

«Производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют нам сегодня эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты на территории нашей страны, ликвидируя многолетний экологический вред», - заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Завершить работы планируют в июле 2026 года.

Полигон «Красный Бор» недалеко от Колпина собирал токсичные отходы с 1969 по 2014 годы.

Ленинградская область Полигоны Росатом
26 июля 2024, 17:05
YouTube обвинили в нарушении законов и неуважении к России
Global Look Press
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Основаниями для принятия мер против YouTube служат как минимум два фактора. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

Речь идет о нарушении законодательства и неуважении к России.

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», - добавили в Роскомнадзоре.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил закрыть YouTube «к чертовой матери». По его словам, российские аналоги не развиваются, так как многие публичные личности предпочитают пользоваться американским видеохостингом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал заблокированным на YouTube россиянам не стесняться и переходить на другие ресурсы.

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы видеохостинга на компьютерах. Это не коснется мобильной связи, сообщил сайт kp.ru.

Законы Роскомнадзор YouTube
26 июля 2024, 14:12
«Ничего вразрез законам». Россиян успокоили после угрозы блокировки YouTube
Global Look Press
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости работы YouTube до 70% к концу следующей недели. С чем такие меры связаны и что будут означать для обычных пользователей, рассказал 360.ru IT-юрист Алексей Шаталов.

По его словам, замедление YouTube на 70% будет означать реальные проблемы с просмотром для пользователей. При этом Шаталов заявил, что у властей нет самоцели заблокировать YouTube.

«Эти действия являются <…> крайней мерой, на которую российские власти вынуждены идти», - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что еще до спецоперации видеохостинг не исполнял решений российских судов. Кроме того, подобные меры принимали не только в России.

«В этом году летом ЮАР арестовала активы YouTube у себя в стране из-за блокировки там православного канала», - рассказал он.

Шаталов подчеркнул, что дела государственной важности находятся в приоритете перед удобством пользователей. При этом видео продолжат оставаться в доступе. Эксперт рассказал, почему Роскомнадзор до сих пор официально не опубликовал решение по YouTube.

«Власти Российской Федерации никогда не делают ничего полностью идущего вразрез законам», - подчеркнул он.

По мнению Шаталова, сейчас вырабатывают правовой механизм замедления работы видеохостинга. Кроме того, он заявил, что замедлять работу YouTube на мобильных телефонах в ближайшее время не будут.

«Мобильные сети работают несколько по иным алгоритмам, на которые технических способов воздействовать сейчас просто нет», - объяснил юрист.

Он назвал шаг с замедлением экспериментальным.

«Мне кажется, это средство какой-то борьбы с некоей западной пропагандой недружественных стран», - предположил Шаталов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал пользователей, чьи аккаунты на YouTube заблокировали, не «стесняться» и идти на другие хостинги.

Роскомнадзор YouTube
26 июля 2024, 09:45
Кабмин утвердил список программ для предустановки на гаджетах в 2025 году
Freepik
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Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на гаджетах в 2025 году. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Речь идет о смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, моноблоках и Smart TV.

«Распоряжение об этом подписано», - заявили в правительстве.

В перечень программ вошли «Госуслуги», магазин приложений RuStore и платежный сервис «Мир». Всего в списке 19 программ, в том числе навигаторы, поисковик, почтовая служба, мессенджер, голосовой помощник и сервисы для доступа к соцсетям.

В августе 2023 года в России утвердили дополнительные правила предустановки RuStore. Она осталась обязательной даже при запрете от правообладателей операционных систем, сообщал RT. Норма позволила исключить случаи уклонения от предварительной установки программы, объяснили в кабмине.

Гаджеты Правительство РФ
26 июля 2024, 05:09
Россиянам назвали основные признаки установленной на телефоне прослушки
Pixabay
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Три основных признака прослушки на смартфоне назвал в беседе с РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он рекомендовал обратить внимание на необычное поведение гаджета.

«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО», - пояснил Немкин.

Эксперт отметил, что эти признаки означают, что в фоновом режиме работают какие-то процессы, которые передают злоумышленникам данные.

Риски в сфере информационной безопасности будут только нарастать, считает IT-эксперт Герман Клименко. Всем пользователям необходимо иметь на устройствах антивирус и специальное приложение, контролирующее утечку личной информации.

Шпионаж Гаджеты Смартфоны

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