РКН подтвердил сбой в работе банковских сервисов

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, проблема возникла из-за технических неполадок на стороне одного из облачных сервисов. Специалисты уже приступили к диагностике и устранению возникшей проблемы.

В РКН добавили, что продолжают следить за ситуацией и будут регулярно информировать о ходе восстановительных работ.

По данным Downdetector , в пятницу утром многие россияне жаловались на перебои в работе различных сервисов, включая приложения служб доставки еды, операторов связи и банков.

Ранее массовый сбой в работе мессенджеров произошел в конце августа. Он был связан с DDoS-атакой на операторов связи. Пользователи жаловались на работу Telegram. Они сталкивались с проблемами при подключении к серверу и получении сообщений. Кроме того, пользователи отмечали, что лента каналов и чатов не обновлялась.