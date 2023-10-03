РКН отреагировал на заявление о блокировке VPN-сервисов в 2024 году

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«Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации», - указали в ведомстве.

После вступления распоряжения в силу РКН разработает и утвердит собственные критерии оценки размещенных в Сети материалов, которые содержат информацию об обходе блокировок.

Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что в 2024 году Роскомнадзор сможет блокировать все обходящие запреты VPN-сервисы. Соответствующий приказ вступит в силу 1 марта. В частности, РКН будет блокировать сервисы, представляющие доступ к социальной сети Instagram*.

*Instagram - соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.