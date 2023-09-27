Резкий рост рынка искусственного интеллекта зафиксировали в России

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Важно, чтобы продукты с использованием ИИ создавали в России, заявил он. Михаил Мишустин объяснил, что это позволит расширить возможности бизнеса, обеспечить независимость от зарубежных поставщиков и безопасность страны. Несмотря на попытки западных стран закрыть доступ к передовым разработкам, отечественные специалисты, по словам премьер-министра, адаптировались к новым условиям.

«Объем рынка искусственного интеллекта в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей. Рост составил примерно 18%», - сказал он.

В этой отрасли около тысячи инновационных компаний, которые, по словам Михаила Мишустина, выпустили продукцию мирового уровня. Он объявил, что в федеральном бюджете на 2024 год заложили расходы на развитие искусственного интеллекта. Государство выделит около 5,2 миллиарда рублей.

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