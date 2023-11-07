Решению WhatsApp удалять аккаунты из России нашли объяснение

Ранее стало известно, что WhatsApp начнет удалять неиспользуемые более 120 дней аккаунты, зарегистрированные в России.

«Когда человек уезжает, всегда берет с собой телефон, когда у него месенджеры. А хранить данные людей, которые все бросили, поменяли телефон, просто невозможно. Поэтому так происходит. Даже электронную почту иногда удаляют в таких случаях», - сказал Курочкин.

Он напомнил, что операторы мобильной связи также придерживаются подобного подхода.

«Даже при покупке сим-карты, если с нее не звонили и не отправляли СМС-сообщения, мобильный оператор отключит номер - это нормальная практика. Конечно, срок маленький, можно предоставить полгода, но там, видимо, слишком большой объем данных. За это им приходится платить, за сервера, электричество и так далее», - добавил IT-специалист.

С 24 октября WhatsApp прекратил поддержку мессенджера на устройствах с операционной системой Android версии ниже 5.0.