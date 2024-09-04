04 сентября 2024, 03:17

Разработку всепогодного дрона «Прыгун» начали в России

РИА «Новости»
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В России начали разработку линейки дронов «Прыгун-1». Предполагается, что новые беспилотники станут всепогодными, сообщили «Известия».

Флагманом проекта выступил военный инновационный технополис «Эра», а компанией-разработчиком - неправительственная организация «Двина».

В разработке сейчас находятся два БПЛА линейки - большой и малый «Прыгуны-1». Предполагается, что дроны можно будет использовать и для разведывательных, и для ударных задач. А несколько беспилотников смогут объединяться в рой для нанесения групповых ударов.

Гендиректор НПО «Двина» Владимир Орлов отметил, что сделанный по соосной схеме дрон будет энергетически экономичнее квадрокоптера: его оснастят только двумя пропеллерами, а значит, и электричества БПЛА станет потреблять вдвое меньше. Скорость вращения пропеллеров у «Прыгуна» ниже, работает он благодаря этому тише.

«Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полете практически при любой погоде, что позволит использовать новые беспилотники при сильном ветре, и в дождь, и в снег, когда квадрокоптеры не смогут взлететь», - пояснил Орлов.

Дроны линейки работают на электроаккумуляторах, способны действовать в радиусе до 30 километров и находиться в воздухе до 35 минут. Конструкция у БПЛА модульная, что позволяет переделать ударного «Прыгуна» в разведчика прямо в поле за очень короткий срок.

На Украине, по данным Defence Blog , заметили ранее не известный беспилотник, который Россия применила во время одной из атак. В материале предположили, что это экспериментальная модель.

Беспилотники Россия
01 сентября 2024, 00:17
Россиян отключили от одной из привычных функций Telegram
Unsplash
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Запущенная в 2019 году функция «Найти людей рядом» перестала работать у российских пользователей мессенджера Telegram/ Об этом сообщили «Ведомости».

Владельцы смартфонов заметили неполадки 31 августа. Мессенджер продолжил искать пользователей поблизости, но перестал выдавать результаты.

Опция «Люди рядом» заработала в Telegram в июне 2019 года. На первом этапе появилась возможность поделиться своими контактами с пользователями поблизости. В 2020 году разработчики расширили функционал.

Ограничения коснулись не всех. В США, в отличие от России, функция «Найти людей рядом» продолжила работать, сообщило РИА «Новости». Telegram официально не комментировал отключение опции.

Основателя мессенджера Павла Дурова 24 августа задержала полиция Франции, сообщили «Известия». Журналисты выяснили, что в прошлом он уже сотрудничал со спецслужбами. Бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что их интересовали данные пользователей Telegram.

Мессенджеры Интернет Telegram Технологии
29 августа 2024, 12:55
«МегаФон» сделает безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга с 1 сентября
РИА «Новости»
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Оператор мобильной связи «МегаФон» с 1 сентября сделает интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо просто спуститься в метро, и пакеты тарифа не будут расходоваться до выхода на поверхность.

Метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга в 2023 году суммарно перевезли порядка 2,7 миллиарда пассажиров. Передвигаясь под землей, большая часть из них слушает музыку, смотрит сериалы, листает ленты социальных сетей, что расходует трафик. При этом мобильным интернетом в метро жители двух столиц пользуются все активнее. Объем трафика с начала года в московской подземке вырос более чем в два раза (на 115%), в питерской - в полтора (на 48%).

В московской подземке доля мужчин на 17% больше доли женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров - 36-46 лет. В метро Санкт-Петербурга ситуация иная: здесь женщин хоть и незначительно (на 2%), но больше, а самый популярный возраст пассажира варьируется от 46 до 65 лет. При этом в пути жители двух столиц пользуются в основном одними и теми же приложениями, в топе Telegram, «Кинопоиск» и «ВКонтакте».

Санкт-Петербург Метро МегаФон Москва
12 августа 2024, 19:35
Названы сроки запуска самой мощной лазерной установки в мире
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Разработанная в саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, прозванная журналистами «Царь-лазер», начнет свою работу через пять лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор центра и Герой России Валентин Костюков.

Он подчеркнул, что к 2029 году установку используют в полную силу для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу. Речь идет о нагреве ядерного топлива до получения реакции плазмы до ее разлета.

Костюков подчеркнул, что сейчас в разработке установки специалисты завершили первый этап для будущего выхода аппарата на полномасштабную мощность, выше которой в мире пока нет.

«Мы отработали технологию, мы отработали физику, мы отработали физическую модель, и запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Я думаю, что вот ближайшие четыре-пять лет эта установка будет работать в полном объеме», - заявил директор саровского ядерного центра.

На вопрос журналиста, где можно использовать в будущем такую установку, Костюков заявил, что лазером можно уничтожать грозящие Земле астероиды.

В начале июня прошлого года ученые Института лазерно-физических исследований в Сарове показали приехавшему с визитом премьер-министру Михаилу Мишустину разработанную лазерную установку. Глава правительства поздравил специалистов с завершением создания мощного аппарата и назвал это событием мирового масштаба.

Исследования Ученые Россия Технологии
10 августа 2024, 03:22
Стала известна причина удаления RuTube из магазина App Store
РИА «Новости»
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Приложение российского RuTube пропало из маркетплейса App Store, причина — санкции со стороны американской компании. Об этом руководство видеохостинга сообщило в Telegram-канале.

Приложение российского RuTube пропало из маркетплейса App Store, причина - санкции со стороны американской компании. Об этом руководство видеохостинга сообщило в Telegram-канале.

«RuTube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения в App Store как можно скорее», - сообщили в компании.

В RuTube пообещали сообщать об изменениях в этой ситуации, которая создает неудобства и сложности в использовании платформы. В Google Play приложение доступно.

Видеохостинги «VK Видео» и RuTube обогнали YouTube по популярности в разделе App Store с бесплатными программами. Они заняли второе и третье место, американская платформа - на 10 строчке.

Google Видео Санкции Магазины YouTube

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