Разработчиков британских подлодок уличили в использовании российского софта
Британские инженеры, занимающиеся разработкой атомных подводных лодок, используют софт, произведенный в России и Белоруссии. Об этом написало издание The Telegraph, сославшись на заявление Минобороны страны.
По его информации, часть кода на аутсорсе написали программисты из Сибири и Минска. Компания, занимающаяся аутсорсом, не сообщила об этом. Это, по мнению издания, может угрожать безопасности британских подлодок.
Ранее IT-эксперт Алексей Раевский заявил , что переход на российское программное обеспечение поможет избежать кибератак, однако предупредил, что этот процесс не будет быстрым.
В мае Минцифры предложило ввести плату для российских компаний за использование зарубежного софта.
Британские инженеры, занимающиеся разработкой атомных подводных лодок, используют софт, произведенный в России и Белоруссии. Об этом написало издание The Telegraph , сославшись на заявление Минобороны страны.