Разработчики показали дрон-конвертоплан «Настасья» для ретрансляции сигнала

Опытный образец «Настасьи» показали в «Крокус Экспо» на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая открылась 6 февраля. Дрон-конвертоплан благодаря четырем двигателям на штангах сможет, как и другие квадрокоптеры, взлетать и приземляться вертикально. Он способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, но главное предназначение беспилотника, по словам представителя завода-разработчика, в ретрансляции сигнала.

«Основное назначение „Настасьи“ - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 километров», - объяснил он.

На беспилотник поставили самолетное крыло. Оно позволит ему развивать скорость до 100 километров в час и летать на дальние расстояния. Над крылом установили пятый двигатель, для крейсерского полета. Собеседник агентства заявил, что на «Настасью» установили отечественную электронику. Дрон-конвертоплан уже прошел этап испытаний на полигонах.

Российские военные в зоне спецоперации получили первые экземпляры дрона-конвертоплана «Ловкий» скоростью до 200 километров в час. Его создали для разведки и корректировки огня.