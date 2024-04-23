23 апреля 2024, 12:37

Разработанному в РФ «экстренному» кулону нашли применение

РИА «Новости»
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В России разработали кулон и приложение для защиты женщин от нападений. Устройство в случае опасности отправит сигнал в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков заявил «360», что такой гаджет может пригодиться в случае похищения человека.

«Кулон может передать координаты похищенного, с его помощью будет проще отследить, в каком направлении поехала машина и куда прибыла. Но с точки зрения предотвращения самого нападения, самообороны, устройство никак не поможет», - поделился эксперт.

По словам Шрамкова, если женщину насильно посадили в машину, она должна громко кричать, звать на помощь, бить ногами по стеклу. Но было бы хорошо иметь при себе индивидуальное средство защиты, например, перцовый баллончик, добавил он.

«В России для граждан старше 18 лет сейчас доступны три средства самозащиты: перцовый баллончик, электрошокер. На травматическое оружие, правда, нужно разрешение, но все остальное есть в свободной продаже», - сказал собеседник «360».

По наблюдениям Шрамкова, россияне «расслабились». Вокруг много камер, представителей правоохранительных органов, поэтому им кажется, что учиться самозащите не нужно. Однако это не так.

И мужчины, и женщины, которые приходят на курсы самообороны, учатся тактике, защите от ударов, выходе из уязвимых позиций. Очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы быть готовым ко всему, подытожил эксперт.

23 апреля 2024, 10:49
Стала известна вероятная дата первого пуска водородной ракеты «Ангара-А5В»
РИА «Новости»
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Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью вероятен в 2035 году, а с кислородно-водородным разгонным блоком тяжелого класса — в 2030 году. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью вероятен в 2035 году, а с кислородно-водородным разгонным блоком тяжелого класса - в 2030 году. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

«Мы уже завершаем разработку документации на кислородно-водородный разгонный блок „РБ КВТК“. После этого начнется автономная отработка составных частей, в 2030 году планируются летные испытания», - сказал он.

Варочко добавил, что эскизное проектирование ракеты «Ангара-А5В» успешно завершилось, проект приняли Космические войска и Роскосмос. В 2035 году пойдут летные испытания.

Первый старт ракеты «Ангара-А5» прошел 11 апреля с космодрома Восточный. Она имеет грузоподъемность в 24,5 тонны. В будущем ее заменит модернизированная «Ангара-А5М».

Ранее президент России Владимир Путин поручил достроить стартовый стол для «Ангары» на Восточном.

Ракеты Россия Космодром Восточный
17 апреля 2024, 20:43
Первый старт «Ангары-А5В» с водородной третьей ступенью запланировали на 2030 год
РИА «Новости»
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Первый старт ракеты тяжелого класса «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году. Такие данные озвучил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании главы государства с правительством.

«При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году», - сообщил Борисов.

Тяжелая ракета «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью сможет вывести на околоземную орбиту полезного груза массой до 38 тонн. Ее назначение - отправка автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса.

Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. «Ангара-А5» - это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, ее полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту составляет 24,5 тонны.

Исследования Ракеты Роскосмос Космос Космодром Восточный
17 апреля 2024, 14:05
«Live Арену» в «Сколково» обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом
РИА «Новости»
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«МегаФон» завершил проект по обеспечению высокоскоростным интернетом концертного зала «Live Арена» в «Сколково». Теперь 11 тысячам зрителей доступны голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 500 мегабит в секунду.

Достичь этой скорости удалось благодаря технологии многопотоковой передачи данных Multiple Input - Multiple Output 2×2 (MIMO). Четыре антенны (две на передающей стороне оборудования и две на приемной) по параллельным каналам принимают и отдают сигнал пользователям с шириной полосы до 70 мегагерц. Как отмечается, использование этих технологических новинок расширило емкость сети и позволило гостям концертного зала звонить, отправлять фотографии и видео, а также устраивать прямые трансляции шоу при стабильном сигнале без задержек.

Чтобы покрыть качественной связью трибуны «Live Арены», на площадке установили специальные антенны, разделяющие зрителей по виртуальным секторам. Благодаря этому сигналу нипочем помехи даже при заполненном зале.

Шоу на «Live Арене» - это всегда событие для зрителей. Гости концертного зала ждут не только возможности увидеть выступление, но и поделиться эмоциями со всем миром через соцсети, отметил директор оператора по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Мы учли это и внедрили здесь передовые технологии, с помощью которых абоненты смогут получить максимальное удовольствие от мероприятия, не задумываясь о возможных проблемах с передачей данных», - обратил внимание Прахов.

«Нам важно, чтобы гости на нашей арене чувствовали себя комфортно в любой точке на протяжении всего времени пребывания у нас и оставались на связи с друзьями и близкими», - заявил директор концертного зала Сархан Алиев.

«Live Арена» начала работу 17 декабря 2022 года, зал находится возле станции МЦД «Инновационный центр „Сколково“». Благодаря десятку разных конфигураций площадку можно трансформировать под любые типы мероприятий. Монтажная решетка «Live Арены», выдерживающая нагрузку свыше 200 тонн, считается самой мощной в Европе.

Интернет Концерты Смартфоны Инновационный центр «Сколково» Технологии
17 апреля 2024, 10:29
Россиянам объяснили, как распознать фейковые приложения банков в AppStore
Freepik
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В App Store появились фейковые приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка. С их помощью мошенники могли не только украсть накопления, но и оформить кредиты без ведома владельцев взломанных смартфонов. Менеджер по развитию бизнеса Axoft Сергей Саблин объяснил «360», как действовали злоумышленники.

Фейковые приложения банков, по его словам, опасны тем, что через них преступники получали данные для доступа к настоящим онлайн- или мобильному банкам. Сергей Саблин сообщил, что владельцы смартфонов не сразу замечали кражу.

«Приложение может оказаться вирусом, с помощью которого злоумышленники взломают и другие приложения пользователя. В результате чего будут украдены все деньги со счетов или даже взяты кредиты на имя ничего не подозревающего клиента», - сказал он.

Сергей Саблин заявил, что поддельный софт можно распознать по ошибкам в названии и оформлении, небольшому количеству скачиваний и слишком многочисленным положительным отзывам. Он посоветовал обратить внимание на дату загрузки и разработчика - настоящие приложения принадлежали компаниям, а фейковые физлицам.

Сразу после скачивания, предупредил специалист, подделка без веской причины запросит доступ к личным данным, в том числе контактам и фотографиям. С запуском такого приложения смартфон начнет плохо работать. Сергей Саблин посоветовал в случае разоблачения фейка удалить его и заблокировать карту.

Поддельные приложения крупных банков появились в App Store весной. Они имели похожие на оригинал названия и логотипы.

Банки Apple Мошенничество Смартфоны Хакеры Деньги Технологии

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