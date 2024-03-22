Ракету с кораблем «Союз МС-25» запустят 23 марта

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«На заседании рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения», - уточнили в компании.

Запустить космический корабль должны были 21 марта в 16:21. На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

Но произошла нештатная ситуация - просадка напряжения химического источника тока. Стартовый комплекс вернули в исходное положение, чтобы изучить проблему.

Госкомиссия решила запустить ракету «Союз 2.1а» с кораблем «Союз Мс-25» и тремя космонавтами в резервную дату - 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».