Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник «Ресурс-П» № 4

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени - штатно!», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Новый спутник станет частью уже работающих на орбите гражданских спутников, которые занимаются наблюдением за поверхностью Земли и проводят съемку высокого качества, которые используют для составления и редактирования карт.

Кроме того, благодаря поступающей с космических аппаратов информации специалисты исследуют природные ресурсы, ищут залежи полезных ископаемых, ведут мониторинг чрезвычайных ситуаций и контролируют загрязнение окружающей среды, включая ситуацию с таянием льдов на полюсах.

Спутники серии «Ресурс-П» работают на орбите уже несколько лет. В сентябре 2021 года Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и в качестве подарка опубликовал фотографию города , сделанную одним из космических объектов.

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени - штатно!», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Новый спутник станет частью уже работающих на орбите гражданских спутников, которые занимаются наблюдением за поверхностью Земли и проводят съемку высокого качества, которые используют для составления и редактирования карт.

Кроме того, благодаря поступающей с космических аппаратов информации специалисты исследуют природные ресурсы, ищут залежи полезных ископаемых, ведут мониторинг чрезвычайных ситуаций и контролируют загрязнение окружающей среды, включая ситуацию с таянием льдов на полюсах.

Спутники серии «Ресурс-П» работают на орбите уже несколько лет. В сентябре 2021 года Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и в качестве подарка опубликовал фотографию города , сделанную одним из космических объектов.