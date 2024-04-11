11 апреля 2024, 12:01

Ракета-носитель «Ангара» впервые стартовала с космодрома Восточный

РИА «Новости»
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Ракету-носитель «Ангара-А5» впервые запустили со стартового комплекса, построенного недавно на космодроме Восточный. Прямую трансляцию пуска организовали на странице Роскосмоса во «Вконтакте».

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой стартовала в 12:00 по Москве (18:00 по местному времени). По плану через 12 минут 26 секунд после пуска головная часть - разгонный блок с нагрузкой - должна отделиться от третьей ступени «Ангары».

В преддверии старта на побережье Татарского залива развернули радарную следящую систему. Она позволит отслеживать падение универсальных ракетных модулей «Ангары» и определять координаты точек их приземления. Это обеспечит эффективный контроль за космической миссией.

«Ангара-А5» - это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Ее высота составляет 55,2 метра, стартовая масса - 780 тонн, а полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту - 24,5 тонны.

Ракету разместили на стартовом комплексе 26 марта. В Роскосмосе назвали запуск «Ангары» с Восточного одним из самых значимых для укрепления наземной и космической инфраструктуры. Ракету будут использовать для доставки военных и гражданских спутников на околоземную орбиту.

Ракеты Роскосмос Россия Космос Технологии
10 апреля 2024, 10:42
Россиян предупредили о фейковых приложениях ВТБ и Тинькофф Банка в App Store
РИА «Новости»
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В каталоге приложений App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале предостерегло россиян от их скачивания.

Приложения - Rentfy с логотипом банка ВТБ и SysAdminer с символикой Тинькофф Банка - загрузили в каталог для гаджетов с операционными системами iOS и iPadOS. Правоохранители заявили, что они фишинговые. С их помощью мошенники крали персональные данные.

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков», - заявила пресс-служба.

В 2023 году приложения Тинькофф Банка удалили из App Store и Google Play. В апреле загрузили новый софт, под названием «Т-Помощь».

Банки МВД РФ Мошенничество Смартфоны Хакеры
10 апреля 2024, 04:26
Госкомиссия разрешила повторный запуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный
Госкорпорация «Роскосмос»
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Государственная комиссия одобрила проведение второго пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который ранее отменили из-за технического сбоя. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Старт „Ангары-А5“ с разгонным блоком „Орион“ и испытательной полезной нагрузкой - 10 апреля в 12:00 по московскому времени. Начало прямого эфира: 11:30 по московскому времени», - уточнили в корпорации.

Ракета стартует с площадки 1А, как сообщил журналистам представитель Роскосмоса.

До этого гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока запуск ракеты «Ангара-А5» автоматически остановился за две минуты до старта. По его словам, почему произошел технический сбой будут разбираться.

В конце марта в госкорпорации сообщили о выводе на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4. Космический аппарат доставила на место ракета «Союз-2.1б», запущенная с космодрома «Байконур».

Ракеты Роскосмос Космос
10 апреля 2024, 03:20
Стало известно, как мошенники обманывают россиян при оплате по QR-коду
Freepik
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Оплата по QR-коду удобна и популярна среди россиян. Но этой схемой могут воспользоваться мошенники для обмана своих жертв. Как обезопасить себя, рассказал управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в интервью «Известиям».

По словам эксперта, оплата по QR-коду в крупных магазинах относительно безопасна, так как там терминал генерирует индивидуальный код под каждую покупку. Но все равно покупателям стоит проверить реквизиты и сумму, прежде чем нажать кнопку «Оплатить».

Хуже дела обстоят со статическими кодами, размещенными в общественных местах. Может оказаться, что мошенники подменили наклейку с кодом, и покупатель вместо продавца переводит деньги аферисту.

«Например, в прошлом году был скандал с компанией, которая предоставляет в прокат электросамокаты. Мошенники расклеили на них собственные QR-коды, в результате их жертвами стало достаточно большое количество граждан», - напомнил Гусятников.

Поэтому юрист посоветовал россиянам оплачивать что-то по QR-коду только при уверенности в его подлинности и всегда проверять сумму платежа и реквизиты.

Но перевод денег злоумышленникам - не самая большая проблема фальшивых QR-кодов. С их помощью на телефон человека может быть установлена программа-шпион, которая будет воровать пароли и передавать данные с устройства.

Ранее стало известно, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону.

Мошенничество Магазины Деньги Покупки
09 апреля 2024, 12:45
Названа причина остановки запуска ракеты «Ангара-А5»
РИА «Новости»
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Процесс подготовки к запуску ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный остановился автоматически за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Процесс подготовки к запуску ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный остановился автоматически за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что в окончательных причинах сбоя работы системы еще придется разобраться.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», - заявил Борисов.

Глава Роскосмоса добавил, что новый предварительный старт назначили на среду, 10 апреля. Эту резервную дату определили заранее.

Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный изначально готовили на 12:00 вторника, 9 апреля. Но в ходе подготовки к старту организаторы дали команду «отбой» и объявили о приостановке процесса на 24 часа.

Ракеты Роскосмос

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