Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться

Массовый сбой в работе сайтов, операторов и провайдеров произошел в доменной зоне .ru. Проблема с доступом могла возникнуть по нескольким причинам, включая человеческий фактор, но вряд ли это было «какое-то злонамеренное действие». Об этом «360» рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По словам специалиста, это довольно неприятная проблема, но незначительная во временном контексте, так как ее можно быстро решить и снова все будет работать так, как и раньше.

«Вряд ли это какое-то злонамеренное действие, потому что интернет такой сложноустроенный механизм, даже организм, в котором причинно-следственные связи уже мало кто понимает. И если намеренно попытаться что-то подобное сделать, то это может обернуться плохо, так как непонятно, у кого и что отключится, и в каком месте», - объяснил Геллер.

На вопрос, в чем же причина возникшей неполадки, он ответил, что их может быть несколько. По его словам, везде работают люди, а если не люди, то алгоритмы, причем и то, и другое - несовершенно.

«Может быть, на стороне глобальных операторов технический специалист допустил ошибку, может какое-то железное устройство перестало работать, сгорело что-то, какая-то платка одна. Может быть, алгоритм дал сбой и чуть-чуть посыпалось», - рассказал Геллер.

При этом специалист отметил, что в любом случае есть система мониторинга, отслеживающая ошибки в случае появления сбоев в работе сайтов. Он добавил, что ошибку уже наверняка выявили и начали устранять.

«Насколько я слышал, сам еще не проверял и не смотрел, некоторые сектора уже начинают восстанавливаться», - резюмировал Геллер.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в доменной зоне.ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений.