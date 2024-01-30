30 января 2024, 21:59

Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться

Freepik
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В доменной зоне .ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений. Об этом сообщило РИА «Новости».

О проблемах в работе сайтов и приложений в рунете стало известно во вторник, 30 января. О сбоях сообщил сервис Downradar. У некоторых пользователей временно не работали банковские приложения.

Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов из-за технических неполадок в доменной зоне.ru. В связи со сбоем маркетплейс продлил срок хранения заказов, которые нужно получить сегодня, на два дня.

Проблемы с работой Интернета в доменной зоне.ru подтвердили в Минцифры. По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Чиновники пообещали восстановить доступ к сайтам в ближайшее время.

Интернет Работа Маркетплейсы
30 января 2024, 22:16
Разработчик Kremlin.ru назвал возможные причины массового сбоя в Рунете
РИА «Новости»
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Массовый сбой в работе сайтов, операторов и провайдеров произошел в доменной зоне .ru. Проблема с доступом могла возникнуть по нескольким причинам, включая человеческий фактор, но вряд ли это было «какое-то злонамеренное действие». Об этом «360» рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По словам специалиста, это довольно неприятная проблема, но незначительная во временном контексте, так как ее можно быстро решить и снова все будет работать так, как и раньше.

«Вряд ли это какое-то злонамеренное действие, потому что интернет такой сложноустроенный механизм, даже организм, в котором причинно-следственные связи уже мало кто понимает. И если намеренно попытаться что-то подобное сделать, то это может обернуться плохо, так как непонятно, у кого и что отключится, и в каком месте», - объяснил Геллер.

На вопрос, в чем же причина возникшей неполадки, он ответил, что их может быть несколько. По его словам, везде работают люди, а если не люди, то алгоритмы, причем и то, и другое - несовершенно.

«Может быть, на стороне глобальных операторов технический специалист допустил ошибку, может какое-то железное устройство перестало работать, сгорело что-то, какая-то платка одна. Может быть, алгоритм дал сбой и чуть-чуть посыпалось», - рассказал Геллер.

При этом специалист отметил, что в любом случае есть система мониторинга, отслеживающая ошибки в случае появления сбоев в работе сайтов. Он добавил, что ошибку уже наверняка выявили и начали устранять.

«Насколько я слышал, сам еще не проверял и не смотрел, некоторые сектора уже начинают восстанавливаться», - резюмировал Геллер.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в доменной зоне.ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений.

Интернет Россия Технологии
30 января 2024, 21:07
Хакерскую атаку исключили из причин сбоя в Рунете
РИА «Новости»
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Возникшая проблема с работой сайтов доменной зоны RU не похожа на хакерскую атаку. Скорее всего, сбой произошел на одном из системообразующих сервисов. Об этом в комментарии «360» заявил эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

Он подчеркнул, что в результате проблемы сайты прекратили работать, но ведущая к ним маршрутизация сохранилась.

«Вероятнее всего, произошел сбой в одном из системообразующих сервисов Рунета из-за этого включились не сами сайты, а маршрутизация к ним. То есть инфраструктура сайта сама по себе работает, но сами они недоступны из-за сетевого сбоя», - заявил Татаринов.

В Минцифры заявили, что проблема возникла с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

К восстановлению стабильной работы Рунета подключили специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX. В министерстве заявили, что в ближайшее время работа российских сайтов наладится.

Интернет Россия
30 января 2024, 20:39
Названа причина сбоя в работе сайтов Рунета
Pixabay
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Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к сайтам в зоне.RU восстановят в самое ближайшее время.

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что к работе привлекли специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX.

Сбой в доменной зоне произошел вечером 30 января. Сложности у российских пользователей возникли не только с доступом к сайтам, но и к мобильным приложениям, в том числе банковским.

Интернет Россия
29 января 2024, 08:30
Власти трех российских регионов объявили об отключении связи 4G по ночам
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Власти Ленинградской, Новгородской и Псковской областей сообщили, что до 30 января в регионах в ночное время отключат связь 4G. Такую меру объяснили необходимостью перенастройки радиочастот передающего оборудования. Об этом написал «Коммерсантъ».

Однако источники издания заявили, что работы проводят по поручению Минцифры для нужд силовых ведомств. Речь идет о донастройке антидроновых и систем ПВО.

В правительстве Воронежской области рассказали «Коммерсанту», что ведут в регионе аналогичные работы. Собеседники издания в операторах связи уточнили, что интернет ограничивают по требованию властей. Само оборудование исправно работает, поэтому работы по донастройке сети со стороны оператора не нужны.

Еще один источник в телекоммуникационной среде добавил, что изначально предлагали отключить связь LTE даже в дневное время.

В октябре источник на рынке связи заявил, что операторам могут повысить плату за использование частот LTE. На фоне этого могут вырасти тарифы за мобильную связь и интернет для населения.

Ленинградская область Работа

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