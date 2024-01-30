Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться
В доменной зоне .ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений. Об этом сообщило РИА «Новости».
О проблемах в работе сайтов и приложений в рунете стало известно во вторник, 30 января. О сбоях сообщил сервис Downradar. У некоторых пользователей временно не работали банковские приложения.
Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов из-за технических неполадок в доменной зоне.ru. В связи со сбоем маркетплейс продлил срок хранения заказов, которые нужно получить сегодня, на два дня.
Проблемы с работой Интернета в доменной зоне.ru подтвердили в Минцифры. По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Чиновники пообещали восстановить доступ к сайтам в ближайшее время.