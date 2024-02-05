05 февраля 2024, 14:42

«Пытается барахтаться». Россиянам рассказали об отечественных альтернативах App Store

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Российские разработчики планируют создать альтернативный App Store магазин приложений для операционной системы iOS. О том, сможет ли Россия обойти ограничения корпорации Apple, в беседе с «360» рассказали специалисты.

Apple не сможет блокировать «неугодные» приложения Компании придется до 7 марта 2024 года предоставить владельцам iPhone возможность устанавливать альтернативные App Store маркетплейсы. Этим решили воспользоваться и российские разработчики, чтобы обойти введенные ранее блокировки.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что компания Apple заблокировала некоторые банковские приложения для iPhone. Он добавил, что это произошло из-за того, что iOS - это закрытая операционная система, и установка программ может осуществляться только через нее.

«Мы также должны понимать, что если какая-то компания-производитель ПО неугодна „яблочной“ компании, то они (Apple - прим. ред.) спокойно могут заблокировать ее работу вообще с этим девайсом», - подчеркнул Мясоедов.

По словам эксперта, в ближайшее время компания Apple потеряет в Европе возможность блокировать работу неугодных ей приложений из-за принятого там закона о цифровых рынках.

«То нововведение, которое мы наблюдаем в Европе, оно как раз позволяет устанавливать альтернативные программы и магазины приложений», - отметил он.

Специалист предположил, что российские пользователи iPhone уже летом смогут пользоваться на своих смартфонах заблокированными ранее приложениями.

«Я предполагаю, что мы будем покупать европейский девайс, который будет давать возможность скачивать энное количество магазинов приложений. И активируя его в России, эта возможность не будет исчезать», - указал эксперт.

По мнению Мясоедова, смартфоны из Европы будут «прошивать» в России - на девайс установят несколько альтернативных App Store маркетплейсов. Он также заявил, что компания Apple, хоть и ушла из России, продолжает поддерживать связь со страной. В качестве примера он привел тот факт, что корпорация выплачивает штрафы в бюджет Российской Федерации.

«А дальше мы будем оставаться в среде европейского iOS. Все будет на русском языке, но возможность установки альтернативного стора будет сохраняться», - заключил специалист.

Альтернативы нет? Но не все эксперты согласились с этим мнением. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что сообщение российских разработчиков NashStore о магазине приложений для iPhone является лишь пиар-компанией.

«Они просто решили подсветить к себе внимание, не более того. Они пытаются пошуметь, NashStore не является на Android приоритетным магазинным приложением, как RuStore от ВК. У NashStore перспективы, мягко говоря, никакие», - высказался эксперт.

По его мнению, разработка NashStore является бессмысленной.

«NashStore пытается барахтаться зачем-то, непонятно, зачем. Там нет загрузок, там нет разработчиков как таковых, то есть перспективы - это мертвая история», - предположил он.

Муртазин добавил, что не видит смысла в создании альтернативных App Store маркетплейсов.

«Apple российским пользователям доступ не даст. Apple в России нету, они официально ушли, а их стратегия не предполагает открытие магазина IOS для сторонних магазинов. В Европе они это делают с большим скрипом, у них куча ограничений», - рассказал он.

Ранее розничная сеть «МегаФона» и Yota указала на рост популярности китайских брендов смартфонов. По итогам 2023 года они заняли верхние строчки рейтинга продаж. Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что Apple постепенно теряет аудиторию в России.

Apple Европа Смартфоны Россия Магазины iPhone
04 февраля 2024, 18:49
Telegram обновил папку «Избранное»
Global Look Press
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Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, в которое вошли 10 нововведений. У пользователей теперь есть возможность отправлять одноразовые голосовые и видеосообщения, сообщили в блоге компании.

В Telegram улучшили поиск по чатам и добавили новые возможности для подписчиков Premium. В версии «Избранное 2.0» появился список всех групп, каналов и личных чатов, из которых переслали сообщения в этот чат. Также можно будет просматривать все сообщения от определенного пользователя. Любой отдельный чат можно закрепить вверху списка.

Владельцы подписки Premium могут добавлять эмодзи к сообщениям в «Избранном». Каждый отдельный чат теперь имеет раздел «Общие медиа», где сохраняются все сообщения, пересланные из этого чата в «Избранное».

Также в Telegram добавили возможность отправлять одноразовые аудио- и видеосообщения. Они удаляются автоматически после просмотра. Кроме того, при записи медиаконтента можно будет сделать паузу для того, чтобы продолжить запись позже.

В сентябре 2023 года в Telegram появилась возможность публиковать Stories в каналах.

Мессенджеры Telegram
04 февраля 2024, 12:12
Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе
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Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Рекордное достижение Кононенко зафиксировали в 4 февраля в 11 часов 30 минут и восемь секунд по московскому времени.

Он побил рекорд своего соотечественника Геннадия Падалки, который набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд за пять космических полетов.

По расчетам государственной корпорации, Кононенко в 00:00:20 (по Москве) 5 июня 2024 года наберет ровно тысячу суток в космосе.

После завершения годовой экспедиции космонавта 23 сентября 2024 года его суммарный налет составит 1110 суток.

Кононенко признавался, что летает в космос с большим удовольствием, потому что для него это любимая работа. В текущей, пятой, экспедиции российскому экипажу МКС предстоит выполнить свыше 60 экспериментов, в том числе четыре выхода в открытое космическое пространство.

Космонавты Роскосмос Рекорды Космос
03 февраля 2024, 10:19
Новое приложение Сбербанка пропало из App Store
РИА «Новости»
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Новое приложение Сбербанка для смартфонов на платформе iOS под названием «Учет Онлайн» стало недоступным для скачивания. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В App Store больше нельзя скачать „Учет Онлайн“. Но вы на карте можете подобрать ближайший офис банка, где специалисты помогут загрузить свежую версию», - заявили в Сбербанке.

Приложение «Учет Онлайн» выпустили для устройств на iOS в конце января. В банке объясняли, что программу нужно установить клиентам с устаревшими версиями «Сбербанк Онлайн» - 12.14.1, 12.15 и 13.02, поддержку которых прекратят в ближайшее время.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила почти 1,5 триллиона рублей. Такого результата банку удалось добиться за счет расширения сервисов и привлечения новых клиентов.

Банки Сбербанк Смартфоны
03 февраля 2024, 03:42
Россиянам рассказали, чем опасна новая функция WhatsApp
Freepik
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Новая модная функция WhatsApp по демонстрации экрана во время видеозвонка пошла на пользу мошенникам, облегчив им сбор личных данных граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

«Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован», - пояснил он.

Закарян сравнил демонстрацию экрана незнакомцам во время разговора с приглашением его в гости.

Мошенники, получившие доступ к экрану, в дальнейшем могут или взломать аккаунты пользователей, или представиться им сотрудниками безопасности банка, пояснил эксперт.

Ранее Закарян рассказал, что мошенники научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей. Аферисты отправляют фейковые голосовые родственникам и знакомым жертвы, прикладывая для убедительности данные паспорта и банковских карт.

Мессенджеры Соцсети Мошенничество Россия Технологии

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