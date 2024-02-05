«Пытается барахтаться». Россиянам рассказали об отечественных альтернативах App Store

Apple не сможет блокировать «неугодные» приложения Компании придется до 7 марта 2024 года предоставить владельцам iPhone возможность устанавливать альтернативные App Store маркетплейсы. Этим решили воспользоваться и российские разработчики, чтобы обойти введенные ранее блокировки.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что компания Apple заблокировала некоторые банковские приложения для iPhone. Он добавил, что это произошло из-за того, что iOS - это закрытая операционная система, и установка программ может осуществляться только через нее.

«Мы также должны понимать, что если какая-то компания-производитель ПО неугодна „яблочной“ компании, то они (Apple - прим. ред.) спокойно могут заблокировать ее работу вообще с этим девайсом», - подчеркнул Мясоедов.

По словам эксперта, в ближайшее время компания Apple потеряет в Европе возможность блокировать работу неугодных ей приложений из-за принятого там закона о цифровых рынках.

«То нововведение, которое мы наблюдаем в Европе, оно как раз позволяет устанавливать альтернативные программы и магазины приложений», - отметил он.

Специалист предположил, что российские пользователи iPhone уже летом смогут пользоваться на своих смартфонах заблокированными ранее приложениями.

«Я предполагаю, что мы будем покупать европейский девайс, который будет давать возможность скачивать энное количество магазинов приложений. И активируя его в России, эта возможность не будет исчезать», - указал эксперт.

По мнению Мясоедова, смартфоны из Европы будут «прошивать» в России - на девайс установят несколько альтернативных App Store маркетплейсов. Он также заявил, что компания Apple, хоть и ушла из России, продолжает поддерживать связь со страной. В качестве примера он привел тот факт, что корпорация выплачивает штрафы в бюджет Российской Федерации.

«А дальше мы будем оставаться в среде европейского iOS. Все будет на русском языке, но возможность установки альтернативного стора будет сохраняться», - заключил специалист.

Альтернативы нет? Но не все эксперты согласились с этим мнением. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что сообщение российских разработчиков NashStore о магазине приложений для iPhone является лишь пиар-компанией.

«Они просто решили подсветить к себе внимание, не более того. Они пытаются пошуметь, NashStore не является на Android приоритетным магазинным приложением, как RuStore от ВК. У NashStore перспективы, мягко говоря, никакие», - высказался эксперт.

По его мнению, разработка NashStore является бессмысленной.

«NashStore пытается барахтаться зачем-то, непонятно, зачем. Там нет загрузок, там нет разработчиков как таковых, то есть перспективы - это мертвая история», - предположил он.

Муртазин добавил, что не видит смысла в создании альтернативных App Store маркетплейсов.

«Apple российским пользователям доступ не даст. Apple в России нету, они официально ушли, а их стратегия не предполагает открытие магазина IOS для сторонних магазинов. В Европе они это делают с большим скрипом, у них куча ограничений», - рассказал он.

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