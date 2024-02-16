Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии

Глава государства отметил, что раньше страна поставляла уголь, газ и нефть за рубеж, после чего рассчитывала на получение технологий, но теперь ситуация поменялась.

«Мы рассчитывали, что получим высокотехнологичное за деньги от продажи металлических заготовок, угля и нефти. Но оказалось, что мы и сами может все это развивать. Пока что не именно все, но то, что нам нужно, мы будем делать», - сказал он.

Путин также указал на эффективность программы профессионалитета по сотрудничеству предприятий в России с учебными заведениями. Он отметил, что к 2028 году в стране появится миллионов специалистов высокого уровня по традиционным или новейшим специальностям.