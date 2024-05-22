22 мая 2024, 17:09

Путин заявил о необходимости системы поддержки за укрепление технологического суверенитета

РИА «Новости»
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В России требуется выстроить систему поддержку компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин.

По мнению главы государства, если отечественные решения в технологической сфере окажутся эффективны, они будут востребованы, их будут брать, несмотря на санкции.

«Рынок все выстроит, но за него надо бороться», - подчеркнул президент.

Россия Владимир Путин
22 мая 2024, 12:02
Шадаев назвал сроки повсеместного использования Wi-Fi в российских самолетах
РИА «Новости»
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На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. О сроках предоставления такой услуги повсеместно сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

В ответ на соответствующий вопрос ТАСС глава Минцифры уточнил, что Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным после запуска спутниковой группировки.

«В 2028 году, я думаю», - уточнил Шадаев.

В феврале министр сообщал, что первую российскую группировку космических спутников для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети сформируют и запустят в 2026 году.

До 2030 года по плану должны запустить 737 низкоорбитальных спутников связи.

В минувшую субботу, 18 мая, замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сообщал о планах проведения модернизации геостационарной группировки. Восемь спутников, по его словам, заканчивают срок активного существования - их заменят новыми аппаратами.

Это позволит обеспечивать беспрерывное оказание услуг телерадиовещания и спутникового интернета, подчеркнул Угнивенко.

Авиация Интернет Россия
22 мая 2024, 10:08
Приложение Тинькофф Банка на несколько часов вернули в App Store
РИА «Новости»
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В магазине софта App Store вновь появилось приложение Тинькофф Банка. Оповещение об этом опубликовали в ранее установленном банкинге.

«Скачайте новое приложение „Т-Старт“, чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно», - сообщили владельцы приложения.

В приложении уточнили, что его разместили в App Store всего на несколько часов. Интерфейс в «Т-Старт» аналогичный. Старое приложение после авторизации в новом продолжило работать в обычном режиме.

Банкинг удалили из App Store в марте прошлого года из-за того, что кредитная организация попала под санкции Евросоюза. В феврале 2024 года Тинькофф Банк заявил, что в каталоге разместили три поддельных приложения. В их названиях фигурировал банк, а в оформлении - его символика. Настоящий мобильный банкинг для iOS публиковали в октябре 2023 года, но вскоре удалили.

Банки Интернет Apple Смартфоны Технологии
20 мая 2024, 22:21
Классическая эволюция. В чем польза тестовых зон 5G
РИА «Новости»
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В 16 российских городах-миллионниках начнут развивать сеть 5G. Быстрой и качественной связью россиян пообещали обеспечить к 2030 году. Директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что обновление должно принести только плюсы.

«На самом деле, это абсолютно закономерно. Мы развиваемся, технологии развиваются. 5G - принципиально новая, очень высокоскоростная сеть передачи данных, максимальной скорости которой сейчас, по сути, пока еще нет», - заметил он.

Дворянский добавил, что задержка в передаче данных при использовании 5G может быть максимум в миллисекунды.

«Это классическое развитие нашей конференц-связи, цифровизации», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Инфраструктура городов-миллионников, пояснил эксперт, гораздо более готова к такого рода обновлениям и по количеству оборудования, и пользователей.

«Скорости огромные, их должен кто-то перерабатывать. И технические серверы, оборудование тоже должны быть. <…> Нет смысла тестировать [оборудование] в небольших городах», - обратил он внимание.

Пока что, напомнил Дворянский, речь идет о крупных населенных пунктах - Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других.

Несомненным плюсом он назвал улучшение скорости и качества связи для всех пользователей независимо от их моделей телефонов или роутеров.

«Мы получим более быстрое качество связи, стабильное, защищенное. По сути, это классическая эволюция четвертого поколения в пятое. Просто пришло время обновляться», - сказал собеседник 360.ru.

Дворянский также выразил надежду на то, что сама связь при этом дороже не станет - операторам выгодно обновление.

5G Россия Технологии
18 мая 2024, 20:56
Тестовые зоны 5G появятся в России до 2030 года
Unsplash
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В России запланировали создать к 2030 году эксперементальные зоны связи пятого поколения (5G). Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

В России запланировали создать к 2030 году эксперементальные зоны связи пятого поколения (5G). Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Он отметил, что тестовые испытания пройдут в каждом субъекте Российской Федерации, «В 16 городах с численностью более одного миллиона людей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», - подчеркнул Угнивенко.

Ранее на территории ВДНХ в павильоне «Умный город» прошел 5G-демодень. На нем резиденты демоцентра протестировали девять разработок. Некоторые презентации прошли с использованием технологий виртуальной реальности.

5G Россия Технология 5G Технологии

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