11 декабря 2024, 18:16

Путин спрогнозировал появление превосходящего человека сильного ИИ

Пресс-служба Кремля
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Благодаря развитию технологий ученые смогут создать в будущем так называемый сильный искусственный интеллект, который превзойдет человека в ключевых видах деятельности. Об этом заявил президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает сайт Кремля.

Он отметил, что предпосылкой для появления сильного ИИ станет развитие способности к рассуждению.

«Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта», - подчеркнул глава государства.

Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Также российский лидер осмотрел выставку, посвященную новым технологиям. На пленарном заседании конференции он объяснил, что Россия должна в будущем стать лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни.

Искусственный интеллект Владимир Путин
11 декабря 2024, 18:32
Путин обратил внимание на важность ИИ для создания беспилотных систем
РИА «Новости»
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Связанные с искусственным интеллектом возможности открывают для специалистов новые горизонты в создании беспилотников. Об этом во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.

Искусственный интеллект Владимир Путин Технологии
11 декабря 2024, 18:17
Россия пригласила ученых со всего мира к совместной работе в сфере ИИ
РИА «Новости»
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Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Международной конференции по ИИ, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер предложил провести стратегическую сессию о будущем нейросетей. На мероприятии нужно будет подумать о том, в каком направлении продолжат развиваться «такие мощные технологии», подчеркнул глава государства.

По словам Путина, благодаря развитию технологий специалисты смогут создать сильный ИИ, который превзойдет человека в основных видах деятельности.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» стала одним из самых авторитетных и ожидаемых событий международного уровня в сфере науки, отметил президент в начале своего выступления. Он добавил, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий.

Искусственный интеллект Ученые Россия
09 декабря 2024, 13:35
Разработчику МС-21 и SSJ 100 отказали в праве на вывоз техники
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ПАО «Яковлев» не смогло добиться права на вывоз техники и авиакомпонентов за границу без согласования. Об этом сообщил источник РБК.

Сенатор Андрей Кутепов ранее направил проект постановления вице-премьеру Денису Мантурову. Согласно документу, «Яковлев» попадает в закрытый перечень организаций, которые могут сами решать, что и куда вывозить.

В компании объяснили, что ускорение процесса позволит оптимизировать обслуживание российской техники за границей. Правительство отказало «Яковлеву» в праве на вывоз техники без согласования.

ПАО «Яковлев» является разработчиком и производителем Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и МС-21. Гендиректор компании в ноябре покинул свой пост. Его должность занял генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Авиация Самолеты
07 декабря 2024, 00:46
Россиян частично отключили от мирового интернета
РИА «Новости»
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Роскомнадзор частично отключил нескольких российских регионов от глобального интернета. Сбои зафиксировали в Чечне, Дагестане и Ингушетии, сообщили на сайте интернет-провайдера Ellco.

Пользователи не могут зайти в зарубежные сервисы даже через VPN. По данным провайдера, отключение может продлиться в течение суток.

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети интернет и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», - заявили РБК в пресс-службе РКН.

Ранее в Роскомнадзоре рекомендовали российским пользователям отказаться от системы CDN CloudFlare. Она помогает обходить ограничения доступа к информации, которая запрещена на территории России.

Ингушетия Дагестан Интернет Роскомнадзор Россия

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