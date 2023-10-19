Путин провел встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель»

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Речь шла о внедряемом устройстве ПД-14 и проектируемом двигателе ПД-35. На ПД-14 уже летают три самолета МС-21, доложил Иноземцев.

«Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24», - рассказал конструктор.

По его словам, теперь бюро предстоит запустить двигатели в эксплуатацию, а также устранить возникающие на начальном этапе «детские болезни». Кроме того, планируется наращивать объем производства.

В апреле 2023 года в России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри». Устройство ЕМ-01 планируется использовать как в пассажирских самолетах, так и в беспилотной технике.