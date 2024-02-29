Путин призвал к цифровому суверенитету России в области искусственного интеллекта

Глава государства подчеркнул, что уже подписал указ об утверждении новой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

«В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», - заявил Путин.

Он добавил, что развитие современных технологий станут мотором для отечественной промышленности и выведут экономику на передовые уровни.

«Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должны увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого экспорта - не менее чем на две трети», - объявил президент России.