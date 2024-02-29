29 февраля 2024, 14:54

Путин призвал к цифровому суверенитету России в области искусственного интеллекта

РИА «Новости»
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России необходимо усилить работы в области искусственного интеллекта, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке и обеспечить прорыв в экономике и социальной сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что уже подписал указ об утверждении новой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

«В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», - заявил Путин.

Он добавил, что развитие современных технологий станут мотором для отечественной промышленности и выведут экономику на передовые уровни.

«Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должны увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого экспорта - не менее чем на две трети», - объявил президент России.

Искусственный интеллект Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 02:19
Китайцы отправили аэротакси в первый междугородний перелет
Pixabay
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Беспилотное аэротакси в Китае совершило междугородний перелет между Шэньчжэнем и Чжухаем. Расстояние в 50 километров оно преодолело за 20 минут, сообщили на сайте AutoFlight.

Этот вид транспорта уже назвали настоящим прорывом в городской мобильности. По задумке разработчиков, аэротакси смогут заменить дорогие в обслуживании вертолеты.

Новинку назвали идеальным транспортным средством для передвижения над местностью с реками и озерами. На аэротакси можно будет перевозить до четырех пассажиров. Максимальная длина полета составит 250 километров на скорости до 200 километров в час.

Производитель планирует получить разрешение на коммерческие полеты в 2026 году. Согласно предварительным подсчетам, только в районе города Шэньчжэня, в год может будет осуществлять до 300 тысяч полетов.

Англичане в свою очередь заявили, что разработали первый в мире вертипорт для летающих такси и дронов. Он будет выполнять функцию базы для электрических транспортных средств с вертикальными взлетом и посадкой.

Китай
27 февраля 2024, 22:48
Причины массового сбоя в Telegram назвали в Госдуме
Unsplash
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Сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел из-за проверки Роскомнадзора. Об этом телеканалу «Дума ТВ» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

По словам депутата, сбои вызвали действия ведомства. Сотрудники Роскомнадзора пытались найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могли бы привести к разблокировке запрещенных в стране сервисов.

«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным в России платформам», - пояснил Ткачев.

По данным Минцифры, пользователи стали жаловаться на проблемы с работой Telegram 27 февраля примерно с 12:30. Они не могли отправить сообщения и у них не загружались чаты. В министерстве подчеркнули, что причины масштабного сбоя выясняются.

Чуть позже сервис «Сбой.рф» сообщил о проблемах с работой YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте».

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram Россия Технологии
27 февраля 2024, 17:08
Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенных
Unsplash
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Сайт сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam остается доступен российским пользователям. Никакого ограничения в доступе к платформе нет. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в реестр запрещенных включили только одну страницу, где появилась информация об изготовлении наркотиков. Основанием стало решение МВД от 22 февраля.

После удаления противоправного контента страницу из реестра исключили. При этом доступ к ней, как и ко всему сайту, не ограничивали.

Изначально СМИ сообщали, что главную страницу сайта steamcommunity.com внесли в реестр запрещенных сайтов. На момент написания материала в базе данных Роскомнадзора этого адреса нет.

На сайте сообщества распространяется фанатский и официальный контент для игр и программ из Steam.

Пользователи отметили, что платформа уже попадала в реестр запрещенных сайтов из-за сообщений о распространении наркотиков в 2015 году. Тогда ее не блокировали.

Россияне с марта 2022 года столкнулись со сложностями при оплате игр и программ в Steam через обычные банковские карты. Часть разработчиков оставила для них возможность перечисления средств через системы PayPal или внутренний кошелек. С похожей проблемой столкнулись пользователи других игровых сервисов.

Видеоигры Интернет Роскомнадзор
27 февраля 2024, 16:35
Заблокированные соцсети заработали в России после сбоя Telegram
Unsplash
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Российские пользователи получили свободный доступ к социальным сетям Instagram* и X (бывший Twitter) после масштабного сбоя мессенджеров Telegram и WhatsApp. На это обратил внимание Telegram-канал Shot и подтвердила проверка редакции «360».

Без включения VPN-сервисов свободно открываются мобильные приложения и веб-версии заблокированных социальных сетей.

Сбой в работе Telegram произошел после полудня во вторник, 27 февраля. Жители ряда российских городов смогли воспользоваться мессенджером после включения VPN.

По данным сайта «Сбой.рф» , вслед за Telegram перестали работать приложения Viber, Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Также на работу мобильной связи пожаловались абоненты МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

На момент написания материала все мессенджеры, приложения и мобильная связь работает стабильно.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Мессенджеры Соцсети Telegram Россия

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