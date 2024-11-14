Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube
Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube. Об этом рассказал сам режиссер в эфире телеканала «Россия 1».
«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости», - заявил Шахназаров.
Замедлять работу видеохостинга начали летом.
Представители Google тогда заявили , что это не связано с какими-либо их действиями.
В сентябре заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов допустил полную блокировку YouTube в России после того, как у отечественных видеосервисов появится нормальная система монетизации контента.