Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости», - заявил Шахназаров.

Замедлять работу видеохостинга начали летом.

Представители Google тогда заявили , что это не связано с какими-либо их действиями.

В сентябре заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов допустил полную блокировку YouTube в России после того, как у отечественных видеосервисов появится нормальная система монетизации контента.