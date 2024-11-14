14 ноября 2024, 17:24

Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube

Unsplash
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Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube. Об этом рассказал сам режиссер в эфире телеканала «Россия 1».

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости», - заявил Шахназаров.

Замедлять работу видеохостинга начали летом.

Представители Google тогда заявили , что это не связано с какими-либо их действиями.

В сентябре заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов допустил полную блокировку YouTube в России после того, как у отечественных видеосервисов появится нормальная система монетизации контента.

Россия YouTube Владимир Путин
14 ноября 2024, 10:55
VK анонсировал продажу умной колонки с «Марусей»
«ВКонтакте»
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Колонку VK «Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся» можно будет приобрести с 28 ноября. В пресс-службе платформы сообщили, что разработчики оснастили новинку центром управления умным домом Zigbee, а также датчиками движения, климата и освещенности.

Мощность колонки составляет 65 ватт. Она поддерживает технологию пространственного звучания и позволит пользователям автоматизировать различные сценарии умного дома.

Дизайн новинки футуристичный, разработку представили в четырех насыщенных цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Сенсорный экран показывает пользователям плеер, часы, данные умного дома и погоду, а помощник «Маруся» поможет владельцам управлять устройством голосом.

Ранее разработчики VK добавили функцию поиска по видео с помощью искусственного интеллекта. Благодаря новой системе выросла видимость каналов и актуального контента в поиске. Платформа в первую очередь стала выдавать пользователю видео, загруженные самим автором, и ролики с его участием.

ВКонтакте
07 ноября 2024, 21:12
Путин объяснил, как надо регулировать интернет
РИА «Новости»
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Пользование интернетом должно остаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что запрещать все в Сети не имеет смысла.

Он назвал очевидным тот факт, что интернет должен подчиняться внутреннему законодательству каждой отдельно взятой страны. Путин сказал, что обмен информацией в Сети должен оставаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния, использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах. При этом глава государства выступил против масштабных блокировок.

«Можно, но нам очень сложно как суверенному государству все запрещать. Это контрпродуктивно», - сказал Путин.

Президент оценил собственные навыки пользования интернетом как примитивные. Он сказал, что «иногда нажимает несколько кнопок», чтобы найти какую-либо информацию. Путин подтвердил, что использует для этого отечественные поисковые системы.

Интернет Роскомнадзор Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 12:44
Су-57 назвали единственным истребителем для противостояния ЗРК Patriot
РИА «Новости»
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Российский истребитель Су-57 стал единственным военным самолетом пятого поколения, который показал эффективность в условиях работы американских зенитных комплексов Patriot. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава Ростеха Сергей Чемезов перед открытием авиасалона Airshow China.

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что истребитель эффективно выполняет все поставленные боевые задачи и использует самые современные средства поражения, включая крылатые ракеты X-69.

«Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», - заявил Чемезов.

Он добавил, что в Китай госкорпорация привезла экспортную версию истребителя, которая примет участие в летной программе. По словам Чемезова, новинка уже вызвала интерес у иностранных заказчиков.

В конце декабря прошлого года Ростех передал Минобороны партию истребителей Су-57 для участия в специальной военной операции. Занимавший тогда пост министра промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что самолеты прошли все необходимые испытания. Он добавил, что авиационный завод имени Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) увеличил объем производства истребителей благодаря усовершенствованию технологии сборки.

Ростех Военные Истребитель Су-57 Самолеты Китай ПВО
05 ноября 2024, 21:56
Китайские ученые воссоздали лазерное оружие Звезды Смерти из «Звездных войн»
Unsplash
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В Китае прошли испытания новейшего оружия с конвергентным энергетическим лучом. Оно работает по принципу лазера вымышленной боевой космической станции Звезда Смерти из киносаги «Звездные войны», сообщила газета South China Morning Post.

Ученые разработали новый тип микроволнового оружия на основе сочетания электромагнитных волн с технологией сверхточной синхронизации. Система состоит из нескольких микроволновых передающих транспортных средств. Выпущенные ими микроволны способны слиться в мощный энергетический луч и поразить цель.

«Это похоже на Звезду Смерти из фильмов „Звездные войны“. Чтобы накопить энергию, необходимую для уничтожения планеты, огромной космической станции необходимо свести восемь лазерных лучей в один», - сказал корреспондент Стивен Чен.

Инженеры провели испытания системы вооружений в западном Китае. Они построили семь передающих транспортных средств и с помощью оптоволокна соединили устройства синхронизации на передающих платформах. Эксперимент подтвердил, что новая разработка способна эффективно подавить сигналы американских GPS и других спутников, а также поразить цель.

Великобритания тоже разработала лазерное оружие. Инженеры назвали установку DragonFire и провели испытания с боевой стрельбой.

Оружие Китай Звездные войны Технологии Наука

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