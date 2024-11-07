Путин объяснил, как надо регулировать интернет

Он назвал очевидным тот факт, что интернет должен подчиняться внутреннему законодательству каждой отдельно взятой страны. Путин сказал, что обмен информацией в Сети должен оставаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния, использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах. При этом глава государства выступил против масштабных блокировок.

«Можно, но нам очень сложно как суверенному государству все запрещать. Это контрпродуктивно», - сказал Путин.

Президент оценил собственные навыки пользования интернетом как примитивные. Он сказал, что «иногда нажимает несколько кнопок», чтобы найти какую-либо информацию. Путин подтвердил, что использует для этого отечественные поисковые системы.