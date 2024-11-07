07 ноября 2024, 21:12

Путин объяснил, как надо регулировать интернет

РИА «Новости»
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Пользование интернетом должно остаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что запрещать все в Сети не имеет смысла.

Он назвал очевидным тот факт, что интернет должен подчиняться внутреннему законодательству каждой отдельно взятой страны. Путин сказал, что обмен информацией в Сети должен оставаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния, использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах. При этом глава государства выступил против масштабных блокировок.

«Можно, но нам очень сложно как суверенному государству все запрещать. Это контрпродуктивно», - сказал Путин.

Президент оценил собственные навыки пользования интернетом как примитивные. Он сказал, что «иногда нажимает несколько кнопок», чтобы найти какую-либо информацию. Путин подтвердил, что использует для этого отечественные поисковые системы.

Интернет Роскомнадзор Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 12:44
Су-57 назвали единственным истребителем для противостояния ЗРК Patriot
РИА «Новости»
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Российский истребитель Су-57 стал единственным военным самолетом пятого поколения, который показал эффективность в условиях работы американских зенитных комплексов Patriot. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава Ростеха Сергей Чемезов перед открытием авиасалона Airshow China.

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что истребитель эффективно выполняет все поставленные боевые задачи и использует самые современные средства поражения, включая крылатые ракеты X-69.

«Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», - заявил Чемезов.

Он добавил, что в Китай госкорпорация привезла экспортную версию истребителя, которая примет участие в летной программе. По словам Чемезова, новинка уже вызвала интерес у иностранных заказчиков.

В конце декабря прошлого года Ростех передал Минобороны партию истребителей Су-57 для участия в специальной военной операции. Занимавший тогда пост министра промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что самолеты прошли все необходимые испытания. Он добавил, что авиационный завод имени Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) увеличил объем производства истребителей благодаря усовершенствованию технологии сборки.

Ростех Военные Истребитель Су-57 Самолеты Китай ПВО
05 ноября 2024, 21:56
Китайские ученые воссоздали лазерное оружие Звезды Смерти из «Звездных войн»
Unsplash
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В Китае прошли испытания новейшего оружия с конвергентным энергетическим лучом. Оно работает по принципу лазера вымышленной боевой космической станции Звезда Смерти из киносаги «Звездные войны», сообщила газета South China Morning Post.

Ученые разработали новый тип микроволнового оружия на основе сочетания электромагнитных волн с технологией сверхточной синхронизации. Система состоит из нескольких микроволновых передающих транспортных средств. Выпущенные ими микроволны способны слиться в мощный энергетический луч и поразить цель.

«Это похоже на Звезду Смерти из фильмов „Звездные войны“. Чтобы накопить энергию, необходимую для уничтожения планеты, огромной космической станции необходимо свести восемь лазерных лучей в один», - сказал корреспондент Стивен Чен.

Инженеры провели испытания системы вооружений в западном Китае. Они построили семь передающих транспортных средств и с помощью оптоволокна соединили устройства синхронизации на передающих платформах. Эксперимент подтвердил, что новая разработка способна эффективно подавить сигналы американских GPS и других спутников, а также поразить цель.

Великобритания тоже разработала лазерное оружие. Инженеры назвали установку DragonFire и провели испытания с боевой стрельбой.

Оружие Китай Звездные войны Технологии Наука
05 ноября 2024, 15:24
Российские ноутбуки захватывают рынок. Вырастут ли они в цене?
Pxhere
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Отечественные ноутбуки впервые обогнали по продажам продукцию зарубежных конкурентов. Однако цены на российскую технику вряд ли резко вырастут, рассказал 360.ru ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что в российском производстве есть два направления ноутбуков. Первые, как правило, используют в b2b («бизнес для бизнеса») сегменте, а также в госучреждениях, госкорпорациях и министерствах.

«Они просто не могут покупать что-то зарубежное. За счет этого их продажи, конечно же, резко выросли », - пояснил он.

В потребительском сегменте под российскими брендами зачастую продают китайские модели. И в соотношении цена - качество они действительно достаточно доступные. На такие модели дают гарантию, ремонт и подобные бонусы.

В этом сегменте потребитель в первую очередь смотрит на цену. А на сегодняшний день россияне стали более рациональными и уже не так требовательно обращают внимание на сами бренды.

«Наши ноутбуки сегодня занимают в продаже чуть больше 10%. Но учитывая, что в основном на рынке продают китайские и тайваньские модели, это уже больше 80% рынка. Говорить о том, что российские ноутбуки как-то резко вырастут, нельзя. Вряд ли это произойдет», - резюмировал он.

Модели Бизнес
01 ноября 2024, 11:06
Доходы кибермошенников рухнули после слов Дурова о раскрытии IP
Unsplash
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Доходы кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт», стали падать из-за основателя Telegram Павла Дурова. Об этом РБК рассказали в компании F.A.C.C.T.

Бизнесмен заявил, что мессенджер может раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила. Некоторые мошенники после слов Дурова отказались от взаимодействия с Telegram.

«Как результат, доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме „Мамонт“, за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22%», - уточнили в F.A.C.C.T.

Схема «Мамонт» появилась в 2019 году. Она предполагает кражу информации и денег при оплате после перехода на фишинговые страницы.

По словам Дурова, Telegram может раскрывать IP-адреса и телефонные номера еще с 2018 года. Это соответствует политике приватности в большинстве государств.

Доходы Мошенничество Деньги

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