Путин назвал традиционную культуру естественным регулятором техпрогресса

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Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ, сообщило РИА «Новости».

В ходе осмотра выставки Путина ознакомили с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фотографий и видео. Руководитель направления по исследованию данных банка Николай Герасименко поделился опытом работы с нейросетью от компании Google. Исследователи предложили провести анализ фото лунной миссии США.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», - объяснил Герасименко.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что такими выводами поделилась американская, а не российская нейросеть, опираясь на множество параметров.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков испытал возможности технологии дипфейк, которую разработал Сбербанк. Он примерил на себя образ Илона Маска.

Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ, сообщило РИА «Новости ».