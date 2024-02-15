Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире

Глава государства пояснил, что в ближайшее время с производства снимут разработанные в советском союзе танки Т-62 и Т-72 и на освободившихся контейнерах появится возможность собирать новые виды вооружений.

«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 „Прорыв“, - заявил Путин и добавил, что это лучший танк в мире.

Президент добавил, что уже выпускаемую машину можно модернизировать и запустить новое поколение техники. Он подчеркнул, что такие разработки сейчас ведут инженеры-конструкторы, которые скоро их представят.