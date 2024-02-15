15 февраля 2024, 19:31

Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире

РИА «Новости»
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Качество и маневренность выпущенных на «Уралвагонзаводе» танков Т-90 «Прорыв» отметили как бойцы специальной военной операции, так и зарубежные эксперты. Следующим шагом предприятия должен стать выпуск других моделей боевой техники. С таким заявлением в ходе общения с рабочими предприятия выступил президент Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что в ближайшее время с производства снимут разработанные в советском союзе танки Т-62 и Т-72 и на освободившихся контейнерах появится возможность собирать новые виды вооружений.

«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 „Прорыв“, - заявил Путин и добавил, что это лучший танк в мире.

Президент добавил, что уже выпускаемую машину можно модернизировать и запустить новое поколение техники. Он подчеркнул, что такие разработки сейчас ведут инженеры-конструкторы, которые скоро их представят.

Владимир Путин Танки
15 февраля 2024, 14:40
Хакеры превратили DDoS-атаки в прикрытие более сложных операций
РИА «Новости»
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Посягательства хакеров на информационные системы стали более сложными и многоуровневыми. DDoS-атаки начали использовать лишь как прикрытие для других операций, заявил на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы Минцифры России Александр Шойтов. Его процитировало РИА «Новости».

«DDoS-атаки часто выступают как некое прикрытие для дальнейшего ведения негативного воздействия. <…> В рамках DDoS-атак и других атак, относительно простых, под прикрытием проходят более сложные, которые мы даже не всегда видим», - сказал он.

Замминистра предупредил об усилении кибератак в 2024 году. Он связал активизацию хакеров с выборами президента и посоветовал компаниям принять дополнительные меры защиты.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил на форуме о постоянном совершенствовании хакерских инструментов, сообщили «Известия». Он рассказал о четырехдневной атаке на все сервисы кредитной организации.

Хакеры
14 февраля 2024, 12:17
«МегаФон» создал цифровую ЗD-копию промзоны Ноябрьска
РИА «Новости»
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Мобильный оператор «МегаФон» разработал многофункциональный геопортал промзоны Ноябрьска. Он повысит эффективность принятия управленческих решений и позволит оптимизировать работу муниципальных структур.

Как отмечается, промышленная зона Ноябрьска занимает 17,2 квадратных километра, что составляет 44,3% от всей площади города. В промзоне расположились крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия.

«МегаФон» создал точную 3D-модель местности, которая используется для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов. При работе над проектом специалисты провели аэрофотосъемку объектов и местности, интегрировали данные из Единой картографической системы Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра.

Цифровая 3D-копия промзоны Ноябрьска содержит базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя портал может выдавать и визуализировать необходимый набор данных в реальном времени.

Цифровая копия промзоны позволит администрации Ноябрьска выявить нецелевое использование земель, построенные без разрешения объекты, оценить перспективы возведения новых, а также контролировать стройплощадки. В будущем городская администрация планирует создать цифровую 3D-модель всей территории Ноябрьска, включающую жилые кварталы и инфраструктуру города: ЖКХ, транспорт и соцобъекты.

«Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры. Уверен, что наше цифровое решение поможет партнерам в Ноябрьске выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды», - отметил директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

«3D-карта помогает решать ряд важных для нашего муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы и поиски профильной информации в ведомствах. К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке», - рассказал замглавы Ноябрьска Сергей Горбачев.

Интернет МегаФон
13 февраля 2024, 12:29
Западные и украинские спецслужбы усилили вербовку в Рунете
Unsplash
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Международные террористические организации, западные и украинские спецслужбы усилили поиск исполнителей своих акций в российском сегменте интернета. С начала спецоперации предотвратили более 400 преступлений, связанных с вербовкой, призывами к терактам и подготовкой к ним, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Тему активизации террористов в Рунете обсудили в Москве на заседании НАК. Председатель комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на фоне СВО международные группировки усилили в интернете вербовку исполнителей преступлений и их пособников, спецслужбы стран Запада и центры информационно-психологических операций Украины - поиск диверсантов.

По данным НАК, с февраля 2022 года в России предотвратили 419 террористических преступлений. Бортников объяснил, что к ним отнесли не только непосредственную подготовку нападений, но и публичные призывы к терроризму, захват заложников, вербовку участников.

На Камчатке в начале 2024 года задержали иностранца, который пропагандировал терроризм.

RT сообщил, что он публиковал в соцсетях видео о запрещенной организации.

Интернет Соцсети Россия
12 февраля 2024, 23:35
Нейросеть для борьбы с мошенниками создали в России. В чем ее опасность
Freepik
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Российские ученые создали нейросеть, которая способна мгновенно распознавать сообщения от мошенников. Софт с использованием искусственного интеллекта делает снимок рабочего окна каждые 15 секунд, анализирует уведомления и текст, предупреждая пользователя о потенциальной угрозе. О том, насколько эффективна такая технология, «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, нейросеть всегда работает на основе каких-то знаний, поэтому все возможно. Курочкин признался, что он о такой технологии не слышал. При этом отметил, что если в нейросеть постоянно добавлять информацию о новых видах мошенничества, которые ранее выявили, то это будет вполне рабочая схема, алгоритм, показывающий, на что и когда нужно обратить внимание.

«В принципе, человек, который обладает минимальными компьютерными знаниями плюс критическим умом, всегда определит какой-то обман. Хотя бы на каком-то из этапов», - пояснил эксперт.

Относительно скриншота всего экрана, который будет делать программа каждый 15 секунд, чтобы проанализировать сообщения и определить наличие спама, Курочкин отметил, что в таком случае сообщения должны полностью высвечиваться на экране, но многие пользователи отключают эту функцию. И это не единственная проблема.

«Вторая проблема - нейросеть начнет у меня точно также воровать все остальные данные в скриншоте, например, сообщения от банков. То есть она у меня будет скриншотить все мои пароли, когда приходят смски, баланс счета и прочее», - пояснил Курочкин.

Помимо этого, эксперт задался вопросом, зачем нужна такая программа, когда нет гарантии, что ее разработчики или их сотрудники «чисты на руку».

«Конечно, никто не поставит программу, которая постоянно будет скриншотить экран. Какая-то футуристика, если честно», - резюмировал Курочкин.

Интернет Искусственный интеллект Мошенничество Россия Нейросети Технологии

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