Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
Качество и маневренность выпущенных на «Уралвагонзаводе» танков Т-90 «Прорыв» отметили как бойцы специальной военной операции, так и зарубежные эксперты. Следующим шагом предприятия должен стать выпуск других моделей боевой техники. С таким заявлением в ходе общения с рабочими предприятия выступил президент Владимир Путин.
Глава государства пояснил, что в ближайшее время с производства снимут разработанные в советском союзе танки Т-62 и Т-72 и на освободившихся контейнерах появится возможность собирать новые виды вооружений.
«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 „Прорыв“, - заявил Путин и добавил, что это лучший танк в мире.
Президент добавил, что уже выпускаемую машину можно модернизировать и запустить новое поколение техники. Он подчеркнул, что такие разработки сейчас ведут инженеры-конструкторы, которые скоро их представят.