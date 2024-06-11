11 июня 2024, 00:27

Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к концу года

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали задание профильным ведомствам отменить роуминг между двумя странами к декабрю текущего года. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил посол республики РБ в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали задание профильным ведомствам отменить роуминг между двумя странами к декабрю текущего года. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил посол республики РБ в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

По его словам, это решение приурочат к 25-летию заключения Союзного договора.

Дипломат отметил, что тарифы в предоставлении услуг сотовой связи не будут безлимитными, однако они позволят делать звонки в мессенджерах и использовать навигатор, чтобы, например, не заблудиться в Минске.

Ранее Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России и Белоруссии есть сложные вопросы , но в основе их решений лежат интересы двух народов.

Мессенджеры Белоруссия Александр Лукашенко Смартфоны Россия Владимир Путин
09 июня 2024, 04:39
В Госдуме научили вычислять созданное с помощью дипфейка сообщение
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Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями — оценить интонацию и четкость речи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями - оценить интонацию и четкость речи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Качество дипфейков за последние несколько лет значительно выросло, однако все равно есть ряд признаков, по которым можно выявить „подделку“», - рассказал он.

Если на полученном видео цвет кожи или волос, контур овала лица выглядят странными и размытыми, то возможно это дипфейк.

Кроме того, депутат призвал критически оценивать любые просьбы, поступающие человеку в Сети. Особенно, если речь идет о финансах или личных данных. Еще как вариант - можно попытаться связаться с человеком, от имени которого обратились к гражданину.

Немкин добавил, что доступность технологий позволяет аферистам успешно создавать дипфейки. Они даже могут стать вирусными благодаря платформам видеообмена и Сети. Причем дипфейки могут быть настолько реалистичными, что смогут обмануть не только опытных пользователей, но и даже экспертов ввести в заблуждение.

Этой весной в соцсетях распространили фейковое видео с кадрами из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое сгенерировали с помощью нейросетей.

Госдума РФ Депутаты Дипфейк
09 июня 2024, 00:31
Связь сбоя в Telegram с атаками на пленарку с Путиным опровергли
РИА «Новости»
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Массовый сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарное заседание с президентом РФ Владимиром Путиным во время ПМЭФ-2024. Это произошло из-за внутренней проблемы мессенджера, сообщил РИА «Новости» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

«Час с лишним лежало приложение. Они смогли оперативно откатить это дело, значит это все-таки связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», - пояснил он.

Сбои в работе Telegram зафиксировали в России, США и странах Европы. Одними из первых на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа компаний «Солар» зафиксировала рост DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума. Эксперты отметили, что их объем превысил показатели 2023 года в два раза.

Мессенджеры Telegram Россия Работа Владимир Путин ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 22:18
Массовый сбой произошел в работе Telegram
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Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

«Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram», - указали в сообщении.

По данным ресурса, что сбои зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке, Таганроге и Алтайском крае.

Это уже шестой массовый сбой в работе мессенджера за три месяца. В последний раз это произошло 2 апреля. Аналогичный сбой наблюдался и после теракта в «Крокусе». Пользователи также пожаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов.

Мессенджеры Telegram Работа
08 июня 2024, 19:33
Названы цели России в космической отрасли
РИА «Новости»
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России необходимо выходить на новые рубежи для сохранения статуса космической державы. Об этом в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что в список приоритетных целей включили создание и размещение на орбите группировок спутников, а также создание новой космической станции. Первый вице-премьер добавил, что в области создания и вывода на орбиту групп космических аппаратов Россия станет не первой страной, но эту работу необходимо проводить.

«В части орбитальных группировок - по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», - заявил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что правительство рассчитывает на появление частных предпринимателей, которые готовы включиться в создание космических аппаратов. Власти поддержат такую инициативу.

Мантуров подчеркнул, что России также необходимо создание собственной космической орбитальной станции.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева еще в 2020 году представила проект новой отечественной космической станции для замены МКС. Первый заместитель генерального директора компании Владимир Соловьев напомнил, что действующая станция находится на орбите уже много лет и срок ее использования подходит к концу.

МКС Космические спутники Россия Космос Правительство РФ Денис Мантуров ПМЭФ-2024

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