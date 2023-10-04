Производителей смартфонов уличили в предустановке вирусов для слежки

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Покупка нового смартфона не убережет от вирусов, потому в некоторых случаях вредоносное программное обеспечение на них предустановили сами производители. Специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил радиостанции Sputnik , что с их помощью следят за действиями пользователей.

«За последние год-два наберется с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы , зачастую не извлекаемые из смартфонов, которые передавали производителям информацию о том, как используются устройства», - сказал он.

Как правило, вредоносные программы загружали на дешевые смартфоны. Алексей Лукацкий объяснил, что производители делали это, чтобы заработать на продаже персональных данных владельцев. Как правило, заражение происходило в Китае, а экспортировали такие устройства по всему миру, в том числе в Россию.

Он заявил, что удалить предустановленные программы невозможно. Специалист посоветовал не покупать дешевые смартфоны неизвестных марок, а выбирать бренды, которые давно вышли на рынок, зарекомендовали себя и не станут рисковать репутацией.

Схему заражения смартфонов на заводе-изготовителе раскрыли специалисты Google. По их словам, программы семейства Triada устанавливали сторонние поставщики программного обеспечения - компании, которые помогали производителям доработать функционал.