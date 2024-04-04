04 апреля 2024, 06:19

Произошел масштабный сбой в работе большинства сервисов Apple

Unsplash
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Сбой в работе сервисов Apple произошел 4 апреля. К утру большинство неполадок устранили, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на заявление корпорации.

Пресс-служба сообщила о том, что большинство сервисов вернулись к работе в штатном режиме. Незначительные неполадки сохранились лишь в трех - Apple School Manager, Apple Business Essentials и Apple Business Manager. Причину технических проблем в корпорации не назвали.

Обновилась информация на сайте Downdetector, который фиксировал всплеск жалоб на App Store, Apple Music и другие приложения около двух часов утра. К одному только Apple TV не могли подключиться более 3,9 тысяч раз, пропала связь с сервером. Судя по актуальным данным, неполадки устранили.

Серьезный сбой произошел вечером 3 апреля в работе WhatsApp , Facebook* и Instagram*. За день до этого на проблемы с загрузкой медиафайлов пожаловались пользователи мессенджера Telegram.

* Соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Apple Смартфоны Бизнес
02 апреля 2024, 19:51
Массовый сбой произошел в работе Telegram
Pxhere
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В работе Telegram 2 апреля снова произошел массовый сбой. Пользователи жалуются, что не могут загрузить фото и видео, свидетельствуют данные Downradar и Downdetector.

Больше всего сбоев у пользователей в Москве и Петербурге. Также проблемы возникли у жителей Минска.

«В Telegram с компьютера не грузятся картинки», - написал один из пользователей.

Это уже пятый массовый сбой в работе мессенджера за два месяца. В последний раз это случилось поздним вечером 22 марта после теракта в «Крокусе». Тогда также были проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов. До этого сбой фиксировали 12 марта: у пользователей не получалось отправлять сообщения.

Telegram Россия Москва
02 апреля 2024, 01:50
Чат GPT стал доступным для пользователей без регистрации
Unsplash
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Компания OpenAI сделала чат-бот GPT 4 доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Об этом сообщили на сайте разработчика.

Этот вариант стал доступен с 1 апреля. Теперь россиянам будет проще получить доступ к боту: ранее сервис не принимал российские мобильные номера для создания аккаунта.

Однако учетная запись даст множество преимуществ, таких как возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями и использовать специальные инструкции.

Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

Россия ChatGPT
01 апреля 2024, 12:35
Минпромторг поможет «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Министерство посодействует фирме в развитии производства технологий для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной базы.

Ответственным назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Министр должен предоставить Путину отчет о выполнении поручения до 27 апреля.

Российские инженеры ранее создали обманную систему «Лодырь». Она предназначена для защиты операторов FPV-дронов. Система создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника.

На базе батальона имени Судоплатова добровольцы сами проектируют и собирают ударные БПЛА , квадрокоптеры и разведывательные аппараты, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дроны могут наносить удары по позициям врага.

Беспилотники Россия Владимир Путин
01 апреля 2024, 00:18
Telegram запустил программу монетизации для авторов публичных каналов
РИА «Новости»
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Telegram запустил программу монетизации, позволяющую авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы, которая в них отображается. Об этом сообщили на сайте мессенджера.

«Владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения», - говорится в сообщении.

По этой программе денежные средства можно будет вывести без комиссии. Еще вариант - пустить их на оплату рекламных объявлений, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Статистику доходов можно отследить в настройках канала, в категории «Монтизация».

Владельцы каналов смогут вывести вознаграждение в течение ближайших недель на платформе Fragment.

На сайте уточнили, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON. Сейчас он недоступен пользователям из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о пресечении мессенджером десяток тысяч попыток отправить сообщения с призывами к теракту.

Соцсети Telegram Деньги

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