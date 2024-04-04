Произошел масштабный сбой в работе большинства сервисов Apple

Пресс-служба сообщила о том, что большинство сервисов вернулись к работе в штатном режиме. Незначительные неполадки сохранились лишь в трех - Apple School Manager, Apple Business Essentials и Apple Business Manager. Причину технических проблем в корпорации не назвали.

Обновилась информация на сайте Downdetector, который фиксировал всплеск жалоб на App Store, Apple Music и другие приложения около двух часов утра. К одному только Apple TV не могли подключиться более 3,9 тысяч раз, пропала связь с сервером. Судя по актуальным данным, неполадки устранили.

Серьезный сбой произошел вечером 3 апреля в работе WhatsApp , Facebook* и Instagram*. За день до этого на проблемы с загрузкой медиафайлов пожаловались пользователи мессенджера Telegram.

* Соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.