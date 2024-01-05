Проблемы с ПО заставили Tesla отозвать более 1,6 миллиона автомобилей в Китае

Производитель обязан удаленно обновить ПО. Отзыв коснется электромобилей, который сошли с конвейера в период с 2014 по 2023 год. Речь идет о Model 3 и Model Y, собранных в Китае, а также импортных Model S, Model X и Model 3.

Агентство уточнило, что выявленная проблема касается системы помощи водителю. Если не устранить неисправность, то риск столкновения повышается. Кроме того, у 7,5 тысячи импортных Tesla нашли проблему в системе закрывания дверей.

На фоне массового отзыва авто в Китае акции Tesla подешевели на 0,3%. Ранее на заводе Tesla в Техасе произошел сбой , из-за чего робот-сборщик вместо детали схватил рабочего. Мужчина получил травмы.