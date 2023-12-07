Приток туристов на горные курорты России привел к росту мобильного трафика

Самым популярным горным курортом, куда отдыхающие приезжают круглый год, стала Красная Поляна в Сочи. За 11 месяцев этого года трафик на курорте вырос на 17%, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на южный горный курорт приезжали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

На втором по популярности среди россиян месте расположился кузбасский Шерегеш, куда особенно часто приезжали жители Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Также у этого курорта зафиксировали самый большой приток гостей по сравнению с прошлым годом - общий объем затраченного мобильного трафика вырос почти на 35%.

Замкнул тройку еще один сочинский курорт Роза Хутор с ростом мобильного трафика в 13%. В основном туда ездят туристы из тех же регионов, что посещают Красную поляну. Также в первую пятерку вошли Добмай и южноуральский горнолыжный центр Банное, где пользователи выходили в Сеть на 24% и 31% чаще, чем в прошлом году.

Всего за 11 месяцев рост потребления мобильного интернета на российский горных курортах вырос на 25%. Для удобства абонентов «МегаФон» модернизировал сеть к началу зимнего сезона. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в горах курортов сочи до 157 мегабит в секунду, а в низовьях до 280 мегабит в секунду.

Кроме того, новое телеком-оборудование компания установила на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области. Также у «МегаФона» появилась самая высокостоящая базовая станция. Ее установили в урочище Джилы Су в Кабардино-Балкарии. Впервые в республике мобильный интернет появился в Долине нарзанов. Посещающим курорт туристам доступна максимальная скорость доступа в интернет в 80 мегабит в секунду.

Отдых на горных курортах пользуется популярностью у мужчин. На них приходится 60% всего мобильного трафика. По возрастной разбивке отдыхают в горах россияне в возрасте от 36 до 45 лет - это около 37% туристов.