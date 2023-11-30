Приложения двух российских банков удалили из Google Play
Мобильные приложения двух российских банков «Почта банка» и «Русский стандарт» убрали из Google Play после попадания регуляторов под санкции со стороны США. Об этом сообщило РИА «Новости».
Также приложение «Почта банка» теперь нельзя скачать в App Store, однако на момент написания этой новости утилита «Русский стандарт» еще доступна на этой платформе. В Google Play пока не исчезло и приложение «Русский стандарт страхование».
Под американские ограничения также попали Всероссийский банк развития регионов («ВБРР»), Абсолют банк и «Хоум банк». Их приложения тоже исчезли из App Store и Google Play.
В августе произошла похожая история с Тинькофф Банком. Мобильное приложение регулятора удалили из Google Play после введения санкций США. Ранее установленная на смартфон с операционной системой Android программа продолжила работать без ограничений.
Ранее из Google Play удалили приложение «Авито». Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит на электронной платформе.