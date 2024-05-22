22 мая 2024, 10:08

Приложение Тинькофф Банка на несколько часов вернули в App Store

РИА «Новости»
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В магазине софта App Store вновь появилось приложение Тинькофф Банка. Оповещение об этом опубликовали в ранее установленном банкинге.

«Скачайте новое приложение „Т-Старт“, чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно», - сообщили владельцы приложения.

В приложении уточнили, что его разместили в App Store всего на несколько часов. Интерфейс в «Т-Старт» аналогичный. Старое приложение после авторизации в новом продолжило работать в обычном режиме.

Банкинг удалили из App Store в марте прошлого года из-за того, что кредитная организация попала под санкции Евросоюза. В феврале 2024 года Тинькофф Банк заявил, что в каталоге разместили три поддельных приложения. В их названиях фигурировал банк, а в оформлении - его символика. Настоящий мобильный банкинг для iOS публиковали в октябре 2023 года, но вскоре удалили.

Банки Интернет Apple Смартфоны Технологии
20 мая 2024, 22:21
Классическая эволюция. В чем польза тестовых зон 5G
РИА «Новости»
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В 16 российских городах-миллионниках начнут развивать сеть 5G. Быстрой и качественной связью россиян пообещали обеспечить к 2030 году. Директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что обновление должно принести только плюсы.

«На самом деле, это абсолютно закономерно. Мы развиваемся, технологии развиваются. 5G - принципиально новая, очень высокоскоростная сеть передачи данных, максимальной скорости которой сейчас, по сути, пока еще нет», - заметил он.

Дворянский добавил, что задержка в передаче данных при использовании 5G может быть максимум в миллисекунды.

«Это классическое развитие нашей конференц-связи, цифровизации», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Инфраструктура городов-миллионников, пояснил эксперт, гораздо более готова к такого рода обновлениям и по количеству оборудования, и пользователей.

«Скорости огромные, их должен кто-то перерабатывать. И технические серверы, оборудование тоже должны быть. <…> Нет смысла тестировать [оборудование] в небольших городах», - обратил он внимание.

Пока что, напомнил Дворянский, речь идет о крупных населенных пунктах - Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других.

Несомненным плюсом он назвал улучшение скорости и качества связи для всех пользователей независимо от их моделей телефонов или роутеров.

«Мы получим более быстрое качество связи, стабильное, защищенное. По сути, это классическая эволюция четвертого поколения в пятое. Просто пришло время обновляться», - сказал собеседник 360.ru.

Дворянский также выразил надежду на то, что сама связь при этом дороже не станет - операторам выгодно обновление.

5G Россия Технологии
18 мая 2024, 20:56
Тестовые зоны 5G появятся в России до 2030 года
Unsplash
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В России запланировали создать к 2030 году эксперементальные зоны связи пятого поколения (5G). Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

В России запланировали создать к 2030 году эксперементальные зоны связи пятого поколения (5G). Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Он отметил, что тестовые испытания пройдут в каждом субъекте Российской Федерации, «В 16 городах с численностью более одного миллиона людей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», - подчеркнул Угнивенко.

Ранее на территории ВДНХ в павильоне «Умный город» прошел 5G-демодень. На нем резиденты демоцентра протестировали девять разработок. Некоторые презентации прошли с использованием технологий виртуальной реальности.

5G Россия Технология 5G Технологии
18 мая 2024, 02:46
Сроки поставок новых российских самолетов изменили
РИА «Новости»
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Планы по количеству и срокам выпуска гражданских самолетов до 2030 года изменили. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Решение приняли в связи с необходимостью проведения программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров.

Передачу самолетов SJ-100 перенесли с 2023-го на 2026-й год, МС-21 и «Байкала» - с 2024-го на 2025-й, Ил-114 - с 2024-го на 2026-й, «Ладоги» - с 2025-го на 2028-й. План общего количества поставок гражданских самолетов до 2030 года сократили с 1081 до 994 единиц.

Ранее на официальном сайте нормативно-правовых актов появилась информация, что правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства.

Самолеты Правительство РФ
18 мая 2024, 00:33
990 самолетов. Правительство рассказало о планах развития авиаотрасли
РИА «Новости»
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Правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства. Об этом сообщили на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Речь идет о таких машинах, ка SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96-300, ТВРС-44 «Ладога», «Освей» (ЛМС-192) и «Байкал».

Кроме того, предполагается передача 765 вертолетов «Ансат», Ми-8МТВ-1 и Ми-ВАМТ.

В пресс-службе отметили, что программа может быть выполнена с учетом успешной реализации программ по импортозамещению.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». Он подчеркнул, что ОАК откажется от использования названия Superjet.

Вертолеты Самолеты Правительство РФ Импортозамещение

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