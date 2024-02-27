27 февраля 2024, 22:48

Причины массового сбоя в Telegram назвали в Госдуме

Unsplash
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Сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел из-за проверки Роскомнадзора. Об этом телеканалу «Дума ТВ» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

По словам депутата, сбои вызвали действия ведомства. Сотрудники Роскомнадзора пытались найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могли бы привести к разблокировке запрещенных в стране сервисов.

«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным в России платформам», - пояснил Ткачев.

По данным Минцифры, пользователи стали жаловаться на проблемы с работой Telegram 27 февраля примерно с 12:30. Они не могли отправить сообщения и у них не загружались чаты. В министерстве подчеркнули, что причины масштабного сбоя выясняются.

Чуть позже сервис «Сбой.рф» сообщил о проблемах с работой YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте».

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram Россия Технологии
27 февраля 2024, 17:08
Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенных
Unsplash
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Сайт сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam остается доступен российским пользователям. Никакого ограничения в доступе к платформе нет. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в реестр запрещенных включили только одну страницу, где появилась информация об изготовлении наркотиков. Основанием стало решение МВД от 22 февраля.

После удаления противоправного контента страницу из реестра исключили. При этом доступ к ней, как и ко всему сайту, не ограничивали.

Изначально СМИ сообщали, что главную страницу сайта steamcommunity.com внесли в реестр запрещенных сайтов. На момент написания материала в базе данных Роскомнадзора этого адреса нет.

На сайте сообщества распространяется фанатский и официальный контент для игр и программ из Steam.

Пользователи отметили, что платформа уже попадала в реестр запрещенных сайтов из-за сообщений о распространении наркотиков в 2015 году. Тогда ее не блокировали.

Россияне с марта 2022 года столкнулись со сложностями при оплате игр и программ в Steam через обычные банковские карты. Часть разработчиков оставила для них возможность перечисления средств через системы PayPal или внутренний кошелек. С похожей проблемой столкнулись пользователи других игровых сервисов.

Видеоигры Интернет Роскомнадзор
27 февраля 2024, 16:35
Заблокированные соцсети заработали в России после сбоя Telegram
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Российские пользователи получили свободный доступ к социальным сетям Instagram* и X (бывший Twitter) после масштабного сбоя мессенджеров Telegram и WhatsApp. На это обратил внимание Telegram-канал Shot и подтвердила проверка редакции «360».

Без включения VPN-сервисов свободно открываются мобильные приложения и веб-версии заблокированных социальных сетей.

Сбой в работе Telegram произошел после полудня во вторник, 27 февраля. Жители ряда российских городов смогли воспользоваться мессенджером после включения VPN.

По данным сайта «Сбой.рф» , вслед за Telegram перестали работать приложения Viber, Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Также на работу мобильной связи пожаловались абоненты МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

На момент написания материала все мессенджеры, приложения и мобильная связь работает стабильно.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Мессенджеры Соцсети Telegram Россия
27 февраля 2024, 14:03
Минцифры и РКН выяснят причину масштабного сбоя Telegram и других сервисов в России
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Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается, заявили в Минцифры. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что совместно с Роскомнадзором проводят работу над установлением причины масштабного сбоя.

«Будем держать вас в курсе ситуации», - добавили в пресс-службе.

По информации Минцифры, сбой Telegram зафиксировали и в других странах. Российские операторы связи работают штатно, отмечая падение трафика в мессенджере и других сервисах, заключили в ведомстве.

Telegram Россия
27 февраля 2024, 14:01
Сбой в Telegram распространился на WhatsApp
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Технические неполадки в рунете не ограничились мессенджером Telegram. На сбои пожаловались пользователи Viber и WhatsApp, абоненты большинства крупных операторов мобильной связи. Такие данные появились на сайте «Сбой.рф».

Примерно в одно и то же время перестали исправно работать Viber, Telegram и WhatsApp. Проблемы появились у абонентов МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

Веб-версия WhatsApp перестала работать у некоторых жителей Владимира, Нижнего Новгорода и Калининграда, сообщил сервис Downdetector. К 14:00 Telegram по-прежнему оставался недоступным в Сочи, Ярославле, Ставрополе, Рязани и других городах, фиксировали неполадки при входе в приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Сбой начался после полудня. Жалобы поступили из разных городов России , в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Краснодара. Некоторые интернет-пользователи смогли запустить Telegram при включенном VPN-сервисе.

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