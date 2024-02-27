Причины массового сбоя в Telegram назвали в Госдуме

По словам депутата, сбои вызвали действия ведомства. Сотрудники Роскомнадзора пытались найти уязвимые места в российской сети, которые в будущем могли бы привести к разблокировке запрещенных в стране сервисов.

«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным в России платформам», - пояснил Ткачев.

По данным Минцифры, пользователи стали жаловаться на проблемы с работой Telegram 27 февраля примерно с 12:30. Они не могли отправить сообщения и у них не загружались чаты. В министерстве подчеркнули, что причины масштабного сбоя выясняются.

Чуть позже сервис «Сбой.рф» сообщил о проблемах с работой YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте».