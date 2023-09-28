Причиной DDoS-атаки на систему бронирования Leonardo могла стать утечка данных

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«Крайне странно, что система бронирования, которую используют наши авиакомпании, где-то „смотрит в мир“. Потому что DDoS-атаку можно устроить только на то, что доступно извне», - указал хакер.

По словам Артимовича, пользователями этой системы в основном являются авиакомпании. Поэтому можно предположить, что произошел инфраструктурный просчет. Однако такие платформы не должны афишировать информацию о своей деятельности.

«По-хорошему злоумышленники не должны знать, где находятся центры, системы с базами данных и так далее. У Leonardo, видимо, есть сайт с информацией. Поэтому хакеры устроили DDoS-атаку на этот центр, и система повалилась», - заключил специалист.

Атака на сервис Leonardo привела к серьезным проблемам в работе многих аэропортов, которые не могли осуществлять техническую регистрацию пассажиров. В результате произошли массовые задержки рейсов как «Аэрофлота», так и его дочерней компании «Победа». Оформление посадочных талонов перевели в ручной режим.

Позже в Ростехе заявили, что причиной сбоя стала массированная DDOS-атака из-за границы. Для ее отражения привлекли ведущих специалистов, которые смогли восстановить работу системы.

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