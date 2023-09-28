Причиной DDoS-атаки на систему бронирования Leonardo могла стать утечка данных

28 сентября 2023, 12:44
РИА «Новости»
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Система бронирования авиабилетов Leonardo дала сбой утром 28 сентября. В Ростехе сообщили, что ситуация возникла после массированной DDoS-атаки из-за рубежа. Хакер Дмитрий Артимович объяснил «360», что подобная ситуация возможна только при инфраструктурном просчете в системе и утечке информации.

«Крайне странно, что система бронирования, которую используют наши авиакомпании, где-то „смотрит в мир“. Потому что DDoS-атаку можно устроить только на то, что доступно извне», - указал хакер.

По словам Артимовича, пользователями этой системы в основном являются авиакомпании. Поэтому можно предположить, что произошел инфраструктурный просчет. Однако такие платформы не должны афишировать информацию о своей деятельности.

«По-хорошему злоумышленники не должны знать, где находятся центры, системы с базами данных и так далее. У Leonardo, видимо, есть сайт с информацией. Поэтому хакеры устроили DDoS-атаку на этот центр, и система повалилась», - заключил специалист.

Атака на сервис Leonardo привела к серьезным проблемам в работе многих аэропортов, которые не могли осуществлять техническую регистрацию пассажиров. В результате произошли массовые задержки рейсов как «Аэрофлота», так и его дочерней компании «Победа». Оформление посадочных талонов перевели в ручной режим.

Позже в Ростехе заявили, что причиной сбоя стала массированная DDOS-атака из-за границы. Для ее отражения привлекли ведущих специалистов, которые смогли восстановить работу системы.

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Аэрофлот Самолеты Хакеры
Минцифры проработает вопросы перевода игровых серверов в Россию
21 октября 2023, 13:22
Unsplash
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Минцифры России займется проработкой вопроса локализации серверов интернет-игр. Об этом заявил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах чемпионата «Битва роботов».

Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина по переводу серверов интернет-игр в Россию. Шадаев добавил, что многие из них уже локализовали в стране.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», - отметил министр.

Ранее Путин сообщил, что серверы онлайн-игр необходимо переместить , чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе». Это заявление он сделал в ответ на слова председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева о включении игр в единый регулятор.

Таким образом государство сможет блокировать зону com и перевести ПО и серверы в зону ru. Российский лидер призвал не просто проработать это предложение, а выполнить его в ближайшее время.

Видеоигры Интернет Владимир Путин Технологии
«Несколько сценариев использования». Обновление WhatsApp поставит клиентов перед выбором
20 октября 2023, 15:39
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Мессенджер WhatsApp предоставит пользователям новый функционал — возможность заводить несколько аккаунтов с помощью разных сим-карт. Зачем потребовалось это обновление и в чего его риски, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «360».

Эксперт выразил надежду, что разработчики предусмотрели риски и приняли меры против кражи либо компрометации сразу двух аккаунтов. Он напомнил, что в любом случае клиентам WhatsApp придется перелогиниться или ввести какой-то дополнительный код, чтобы переключаться между учетными записями.

Ответ на запрос пользователей «Не сказать, что распространенная сильно тенденция, тем не менее запрос такой есть. Особенно сейчас, когда есть несколько сценариев использования аккаунтов», - отметил эксперт.

По его словам, разработчики WhatsApp создали новый функционал, откликаясь на пожелания пользователей. Многим людям удобнее иметь два аккаунта - например, для работы и личного общения.

Безопасность или удобство? Ульянов обратил внимание, что из-за появления двух аккаунтов может встать выбор: уделить внимание безопасности или возможности быстро переключаться между учетными записями.

WhatsApp Интернет Смартфоны Технологии
Путин провел встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель»
19 октября 2023, 19:28
unsplash.com
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Президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Речь шла о внедряемом устройстве ПД-14 и проектируемом двигателе ПД-35. На ПД-14 уже летают три самолета МС-21, доложил Иноземцев.

«Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24», - рассказал конструктор.

По его словам, теперь бюро предстоит запустить двигатели в эксплуатацию, а также устранить возникающие на начальном этапе «детские болезни». Кроме того, планируется наращивать объем производства.

В апреле 2023 года в России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри». Устройство ЕМ-01 планируется использовать как в пассажирских самолетах, так и в беспилотной технике.

Авиация Владимир Путин
Илон Маск назвал американский сайт ненастоящим СМИ за новость о блокировке X в Европе
19 октября 2023, 15:08
flickr
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Соцсеть X (бывший Twitter) не заблокируют в Европе. Ее владелец, бизнесмен Илон Маск на своей странице опроверг эту информацию и раскритиковал журналистов за фейк.

«Очередная абсолютно лживая статья от Business Insider. Это не настоящее СМИ», - отметил он в блоге.

Американский сайт написал, что Илон Маск дважды встретился с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, чтобы обсудить порядок соблюдения нового закона о цифровых услугах, после чего потерял терпение и задумался о возможности заблокировать X на территории Евросоюза.

Илон Маск опубликовал в соцсети прогноз о развитии общественно-политической ситуации на территории Европы. По его мнению, там произойдет гражданская война. Бизнесмен предупредил, что к этому приведет необдуманная политика, в том числе в отношении мигрантов.

Twitter Соцсети Европа Илон Маск

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