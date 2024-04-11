11 апреля 2024, 14:05

Причастных к запуску «Ангары» поздравили в Кремле

РИА «Новости»
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В Кремле рады запуску ракеты «Ангара» и поздравляют всех причастных к событию. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы присоединяемся к поздравлениям ракетчиков, которые запустили „Ангару“. Радуемся вместе с ними», - заявил официальный представитель Кремля.

В четверг, 11 апреля, ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный. Изначально запуск планировали еще на 9 апреля, но дважды переносили из-за технических проблем.

Для контроля над ходом полета ракеты на побережье Татарского залива разместили радарную следящую систему, которая поможет отследить места падения ракетных модулей «Ангары».

«Ангара-А5» является трехступенчатой ракетой-носителем тяжелого класса , она способна выводить на орбиту 24,5 тонны полезной нагрузки. В Роскосмосе называли запуск ракеты одним из самых значимых для укрепления наземной и космической инфраструктуры.

Кремль Ракеты Дмитрий Песков Роскосмос
11 апреля 2024, 12:01
Ракета-носитель «Ангара» впервые стартовала с космодрома Восточный
РИА «Новости»
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Ракету-носитель «Ангара-А5» впервые запустили со стартового комплекса, построенного недавно на космодроме Восточный. Прямую трансляцию пуска организовали на странице Роскосмоса во «Вконтакте».

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой стартовала в 12:00 по Москве (18:00 по местному времени). По плану через 12 минут 26 секунд после пуска головная часть - разгонный блок с нагрузкой - должна отделиться от третьей ступени «Ангары».

В преддверии старта на побережье Татарского залива развернули радарную следящую систему. Она позволит отслеживать падение универсальных ракетных модулей «Ангары» и определять координаты точек их приземления. Это обеспечит эффективный контроль за космической миссией.

«Ангара-А5» - это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Ее высота составляет 55,2 метра, стартовая масса - 780 тонн, а полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту - 24,5 тонны.

Ракету разместили на стартовом комплексе 26 марта. В Роскосмосе назвали запуск «Ангары» с Восточного одним из самых значимых для укрепления наземной и космической инфраструктуры. Ракету будут использовать для доставки военных и гражданских спутников на околоземную орбиту.

Ракеты Роскосмос Россия Космос Технологии
10 апреля 2024, 10:42
Россиян предупредили о фейковых приложениях ВТБ и Тинькофф Банка в App Store
РИА «Новости»
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В каталоге приложений App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале предостерегло россиян от их скачивания.

Приложения - Rentfy с логотипом банка ВТБ и SysAdminer с символикой Тинькофф Банка - загрузили в каталог для гаджетов с операционными системами iOS и iPadOS. Правоохранители заявили, что они фишинговые. С их помощью мошенники крали персональные данные.

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков», - заявила пресс-служба.

В 2023 году приложения Тинькофф Банка удалили из App Store и Google Play. В апреле загрузили новый софт, под названием «Т-Помощь».

Банки МВД РФ Мошенничество Смартфоны Хакеры
10 апреля 2024, 04:26
Госкомиссия разрешила повторный запуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный
Госкорпорация «Роскосмос»
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Государственная комиссия одобрила проведение второго пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который ранее отменили из-за технического сбоя. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Старт „Ангары-А5“ с разгонным блоком „Орион“ и испытательной полезной нагрузкой - 10 апреля в 12:00 по московскому времени. Начало прямого эфира: 11:30 по московскому времени», - уточнили в корпорации.

Ракета стартует с площадки 1А, как сообщил журналистам представитель Роскосмоса.

До этого гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока запуск ракеты «Ангара-А5» автоматически остановился за две минуты до старта. По его словам, почему произошел технический сбой будут разбираться.

В конце марта в госкорпорации сообщили о выводе на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4. Космический аппарат доставила на место ракета «Союз-2.1б», запущенная с космодрома «Байконур».

Ракеты Роскосмос Космос
10 апреля 2024, 03:20
Стало известно, как мошенники обманывают россиян при оплате по QR-коду
Freepik
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Оплата по QR-коду удобна и популярна среди россиян. Но этой схемой могут воспользоваться мошенники для обмана своих жертв. Как обезопасить себя, рассказал управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в интервью «Известиям».

По словам эксперта, оплата по QR-коду в крупных магазинах относительно безопасна, так как там терминал генерирует индивидуальный код под каждую покупку. Но все равно покупателям стоит проверить реквизиты и сумму, прежде чем нажать кнопку «Оплатить».

Хуже дела обстоят со статическими кодами, размещенными в общественных местах. Может оказаться, что мошенники подменили наклейку с кодом, и покупатель вместо продавца переводит деньги аферисту.

«Например, в прошлом году был скандал с компанией, которая предоставляет в прокат электросамокаты. Мошенники расклеили на них собственные QR-коды, в результате их жертвами стало достаточно большое количество граждан», - напомнил Гусятников.

Поэтому юрист посоветовал россиянам оплачивать что-то по QR-коду только при уверенности в его подлинности и всегда проверять сумму платежа и реквизиты.

Но перевод денег злоумышленникам - не самая большая проблема фальшивых QR-кодов. С их помощью на телефон человека может быть установлена программа-шпион, которая будет воровать пароли и передавать данные с устройства.

Ранее стало известно, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону.

Мошенничество Магазины Деньги Покупки

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