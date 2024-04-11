Причастных к запуску «Ангары» поздравили в Кремле

Ракету-носитель «Ангара-А5» впервые запустили со стартового комплекса, построенного недавно на космодроме Восточный. Прямую трансляцию пуска организовали на странице Роскосмоса во «Вконтакте».

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой стартовала в 12:00 по Москве (18:00 по местному времени). По плану через 12 минут 26 секунд после пуска головная часть - разгонный блок с нагрузкой - должна отделиться от третьей ступени «Ангары».

В преддверии старта на побережье Татарского залива развернули радарную следящую систему. Она позволит отслеживать падение универсальных ракетных модулей «Ангары» и определять координаты точек их приземления. Это обеспечит эффективный контроль за космической миссией.

«Ангара-А5» - это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Ее высота составляет 55,2 метра, стартовая масса - 780 тонн, а полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту - 24,5 тонны.

Ракету разместили на стартовом комплексе 26 марта. В Роскосмосе назвали запуск «Ангары» с Восточного одним из самых значимых для укрепления наземной и космической инфраструктуры. Ракету будут использовать для доставки военных и гражданских спутников на околоземную орбиту.