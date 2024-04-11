Причастных к запуску «Ангары» поздравили в Кремле
В Кремле рады запуску ракеты «Ангара» и поздравляют всех причастных к событию. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы присоединяемся к поздравлениям ракетчиков, которые запустили „Ангару“. Радуемся вместе с ними», - заявил официальный представитель Кремля.
В четверг, 11 апреля, ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный. Изначально запуск планировали еще на 9 апреля, но дважды переносили из-за технических проблем.
Для контроля над ходом полета ракеты на побережье Татарского залива разместили радарную следящую систему, которая поможет отследить места падения ракетных модулей «Ангары».
«Ангара-А5» является трехступенчатой ракетой-носителем тяжелого класса , она способна выводить на орбиту 24,5 тонны полезной нагрузки. В Роскосмосе называли запуск ракеты одним из самых значимых для укрепления наземной и космической инфраструктуры.