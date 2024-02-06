06 февраля 2024, 11:59

Премиальными смартфонами Huawei Mate 60 пожертвовали ради искусственного интеллекта

Читайте нас в: Google Новости

Китайская компания Huawei Technologies сделала производство чипов для нейросетей приоритетным направлением. Ради этого пришлось замедлить выпуск премиальных смартфонов Mate 60, сообщил источник агентства Reuters.

Huawei использовал одно и то же предприятие для производства двух видов чипов - Ascend AI для нейросетей и Kirin для смартфонов, которые конкурировали с iPhone от американской компании Apple. Из-за низкой доходности и роста спроса на чипы для искусственного интеллекта руководство компании решило сместить акцент на первые.

«Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта в сочетании с производственными ограничениями вынудил китайского технологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных телефонов Mate 60», - сообщил источник агентства.

Примерно 90% китайского рынка чипов принадлежали американской Nvidia. США ввели антикитайские санкции и ограничили стране доступ к передовым технологиям. Тогда местные власти сосредоточились на поддержке собственных производителей и стимулировали спрос на их продукцию. Из всех доступных в Китае чипы Ascend от Huawei стали самыми конкурентоспособными.

Китай призвал США прекратить продвигать миф о китайской угрозе. Эту тему обсуждали во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Смартфоны Huawei Бизнес Китай Нейросети
06 февраля 2024, 12:02
Бесконечная борьба. Спасет ли блокировка VPN-сервисов от запрещенных сайтов
Читайте нас в: Google Новости
С 1 марта в силу вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом в стране не будут ограничивать работу всех VPN-сервисов. Запрет коснется тех, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета. Однако блокировка подобных сервисов — мера временная, так как крупные VPN начнут искать другие способы предоставлять пользователям свои услуги, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он пояснил, что каждый сайт и в принципе все, что есть в интернете, - является сервером с каким-то конкретным адресом. И его можно заблокировать.

«Выявлять и ставить блокировку. И все, как и все остальные сайты. То есть приходят списки блокировок провайдерам и все, происходит блокировка. Это очень просто», - отметил эксперт.

У крупных VPN-сервисов целый пул этих серверов. Они начнут «плодиться», запуская новые, пояснил Курочкин.

«Это такая бесконечная борьба», - сказал Курочкин.

То есть тут же эти VPN-сервисы, потеряв своих клиентов, начнут искать способы предоставить им свои услуги другим способом. Причем их можно создать, имея друга в Белоруссии, подчеркнул эксперт.

Но блокировка все же дает свои плоды. Курочкин напомнил, что гораздо меньше людей стали пользоваться такими социальными сетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов отвалится еще какая-то часть юзеров. А блогеры могут переходить на отечественные платформы.

Курочкин напомнил, что в Китае более строгая система использования интернета. Там по умолчанию все запрещено, уточнил он. У них есть внутренний и внешний интернет. И жителям страны открывают доступ только к тому, что разрешено.

С 1 марта в силу вступит закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. При этом в стране не будут ограничивать работу всех VPN-сервисов. Запрет коснется тех, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета. Однако блокировка подобных сервисов - мера временная, так как крупные VPN начнут искать другие способы предоставлять пользователям свои услуги, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Интернет Законы Блокировки Запреты Китай
05 февраля 2024, 14:42
«Пытается барахтаться». Россиянам рассказали об отечественных альтернативах App Store
Читайте нас в: Google Новости
Российские разработчики планируют создать альтернативный App Store магазин приложений для операционной системы iOS. О том, сможет ли Россия обойти ограничения корпорации Apple, в беседе с «360» рассказали специалисты.

Apple не сможет блокировать «неугодные» приложения Компании придется до 7 марта 2024 года предоставить владельцам iPhone возможность устанавливать альтернативные App Store маркетплейсы. Этим решили воспользоваться и российские разработчики, чтобы обойти введенные ранее блокировки.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что компания Apple заблокировала некоторые банковские приложения для iPhone. Он добавил, что это произошло из-за того, что iOS - это закрытая операционная система, и установка программ может осуществляться только через нее.

«Мы также должны понимать, что если какая-то компания-производитель ПО неугодна „яблочной“ компании, то они (Apple - прим. ред.) спокойно могут заблокировать ее работу вообще с этим девайсом», - подчеркнул Мясоедов.

По словам эксперта, в ближайшее время компания Apple потеряет в Европе возможность блокировать работу неугодных ей приложений из-за принятого там закона о цифровых рынках.

«То нововведение, которое мы наблюдаем в Европе, оно как раз позволяет устанавливать альтернативные программы и магазины приложений», - отметил он.

Специалист предположил, что российские пользователи iPhone уже летом смогут пользоваться на своих смартфонах заблокированными ранее приложениями.

«Я предполагаю, что мы будем покупать европейский девайс, который будет давать возможность скачивать энное количество магазинов приложений. И активируя его в России, эта возможность не будет исчезать», - указал эксперт.

По мнению Мясоедова, смартфоны из Европы будут «прошивать» в России - на девайс установят несколько альтернативных App Store маркетплейсов. Он также заявил, что компания Apple, хоть и ушла из России, продолжает поддерживать связь со страной. В качестве примера он привел тот факт, что корпорация выплачивает штрафы в бюджет Российской Федерации.

«А дальше мы будем оставаться в среде европейского iOS. Все будет на русском языке, но возможность установки альтернативного стора будет сохраняться», - заключил специалист.

Альтернативы нет? Но не все эксперты согласились с этим мнением. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что сообщение российских разработчиков NashStore о магазине приложений для iPhone является лишь пиар-компанией.

«Они просто решили подсветить к себе внимание, не более того. Они пытаются пошуметь, NashStore не является на Android приоритетным магазинным приложением, как RuStore от ВК. У NashStore перспективы, мягко говоря, никакие», - высказался эксперт.

По его мнению, разработка NashStore является бессмысленной.

«NashStore пытается барахтаться зачем-то, непонятно, зачем. Там нет загрузок, там нет разработчиков как таковых, то есть перспективы - это мертвая история», - предположил он.

Муртазин добавил, что не видит смысла в создании альтернативных App Store маркетплейсов.

«Apple российским пользователям доступ не даст. Apple в России нету, они официально ушли, а их стратегия не предполагает открытие магазина IOS для сторонних магазинов. В Европе они это делают с большим скрипом, у них куча ограничений», - рассказал он.

Ранее розничная сеть «МегаФона» и Yota указала на рост популярности китайских брендов смартфонов. По итогам 2023 года они заняли верхние строчки рейтинга продаж. Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что Apple постепенно теряет аудиторию в России.

Apple Европа Смартфоны Россия Магазины iPhone
04 февраля 2024, 18:49
Telegram обновил папку «Избранное»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, в которое вошли 10 нововведений. У пользователей теперь есть возможность отправлять одноразовые голосовые и видеосообщения, сообщили в блоге компании.

В Telegram улучшили поиск по чатам и добавили новые возможности для подписчиков Premium. В версии «Избранное 2.0» появился список всех групп, каналов и личных чатов, из которых переслали сообщения в этот чат. Также можно будет просматривать все сообщения от определенного пользователя. Любой отдельный чат можно закрепить вверху списка.

Владельцы подписки Premium могут добавлять эмодзи к сообщениям в «Избранном». Каждый отдельный чат теперь имеет раздел «Общие медиа», где сохраняются все сообщения, пересланные из этого чата в «Избранное».

Также в Telegram добавили возможность отправлять одноразовые аудио- и видеосообщения. Они удаляются автоматически после просмотра. Кроме того, при записи медиаконтента можно будет сделать паузу для того, чтобы продолжить запись позже.

В сентябре 2023 года в Telegram появилась возможность публиковать Stories в каналах.

Мессенджеры Telegram
04 февраля 2024, 12:12
Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе
Читайте нас в: Google Новости
Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Рекордное достижение Кононенко зафиксировали в 4 февраля в 11 часов 30 минут и восемь секунд по московскому времени.

Он побил рекорд своего соотечественника Геннадия Падалки, который набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд за пять космических полетов.

По расчетам государственной корпорации, Кононенко в 00:00:20 (по Москве) 5 июня 2024 года наберет ровно тысячу суток в космосе.

После завершения годовой экспедиции космонавта 23 сентября 2024 года его суммарный налет составит 1110 суток.

Кононенко признавался, что летает в космос с большим удовольствием, потому что для него это любимая работа. В текущей, пятой, экспедиции российскому экипажу МКС предстоит выполнить свыше 60 экспериментов, в том числе четыре выхода в открытое космическое пространство.

Космонавты Роскосмос Рекорды Космос

Новости по теме