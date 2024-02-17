17 февраля 2024, 09:08

Предназначение космического буксира «Зевс» объяснили в РАН на фоне американской паники

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Разрабатываемый российскими специалистами буксир «Зевс» с ядерной энергетической установкой не является оружием. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на опасения США. Его слова привело РИА «Новости».

Законодатели США на секретом брифинге ранее обсуждали «планы России» разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

«„Зевс“ не имеет отношения к ядерному оружию. Это нормальный реактор, какие на Земле применяются для выработки энергии», - пояснил Эйсмонт.

Разработка «Зевса» стартовала в России в 2010 году. В Роскосмосе говорили, что его первый полет на орбиту запланирован на 2030 год. В будущем буксир хотят использовать для полетов к Луне и другим планетам. Инвестиции в проект в госкорпорации оценивали в один триллион рублей.

Ядерное оружие США Россия Космос
16 февраля 2024, 15:57
Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии
Unsplash
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Россия сама в состоянии развивать высокие технологии, которые раньше получала за границей. Об этом на встрече с работниками и промышленных предприятий Челябинской области заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что раньше страна поставляла уголь, газ и нефть за рубеж, после чего рассчитывала на получение технологий, но теперь ситуация поменялась.

«Мы рассчитывали, что получим высокотехнологичное за деньги от продажи металлических заготовок, угля и нефти. Но оказалось, что мы и сами может все это развивать. Пока что не именно все, но то, что нам нужно, мы будем делать», - сказал он.

Путин также указал на эффективность программы профессионалитета по сотрудничеству предприятий в России с учебными заведениями. Он отметил, что к 2028 году в стране появится миллионов специалистов высокого уровня по традиционным или новейшим специальностям.

Россия Владимир Путин Технологии
15 февраля 2024, 19:31
Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
РИА «Новости»
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Качество и маневренность выпущенных на «Уралвагонзаводе» танков Т-90 «Прорыв» отметили как бойцы специальной военной операции, так и зарубежные эксперты. Следующим шагом предприятия должен стать выпуск других моделей боевой техники. С таким заявлением в ходе общения с рабочими предприятия выступил президент Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что в ближайшее время с производства снимут разработанные в советском союзе танки Т-62 и Т-72 и на освободившихся контейнерах появится возможность собирать новые виды вооружений.

«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 „Прорыв“, - заявил Путин и добавил, что это лучший танк в мире.

Президент добавил, что уже выпускаемую машину можно модернизировать и запустить новое поколение техники. Он подчеркнул, что такие разработки сейчас ведут инженеры-конструкторы, которые скоро их представят.

Владимир Путин Танки
15 февраля 2024, 14:40
Хакеры превратили DDoS-атаки в прикрытие более сложных операций
РИА «Новости»
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Посягательства хакеров на информационные системы стали более сложными и многоуровневыми. DDoS-атаки начали использовать лишь как прикрытие для других операций, заявил на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы Минцифры России Александр Шойтов. Его процитировало РИА «Новости».

«DDoS-атаки часто выступают как некое прикрытие для дальнейшего ведения негативного воздействия. <…> В рамках DDoS-атак и других атак, относительно простых, под прикрытием проходят более сложные, которые мы даже не всегда видим», - сказал он.

Замминистра предупредил об усилении кибератак в 2024 году. Он связал активизацию хакеров с выборами президента и посоветовал компаниям принять дополнительные меры защиты.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил на форуме о постоянном совершенствовании хакерских инструментов, сообщили «Известия». Он рассказал о четырехдневной атаке на все сервисы кредитной организации.

Хакеры
14 февраля 2024, 12:17
«МегаФон» создал цифровую ЗD-копию промзоны Ноябрьска
РИА «Новости»
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Мобильный оператор «МегаФон» разработал многофункциональный геопортал промзоны Ноябрьска. Он повысит эффективность принятия управленческих решений и позволит оптимизировать работу муниципальных структур.

Как отмечается, промышленная зона Ноябрьска занимает 17,2 квадратных километра, что составляет 44,3% от всей площади города. В промзоне расположились крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия.

«МегаФон» создал точную 3D-модель местности, которая используется для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов. При работе над проектом специалисты провели аэрофотосъемку объектов и местности, интегрировали данные из Единой картографической системы Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра.

Цифровая 3D-копия промзоны Ноябрьска содержит базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя портал может выдавать и визуализировать необходимый набор данных в реальном времени.

Цифровая копия промзоны позволит администрации Ноябрьска выявить нецелевое использование земель, построенные без разрешения объекты, оценить перспективы возведения новых, а также контролировать стройплощадки. В будущем городская администрация планирует создать цифровую 3D-модель всей территории Ноябрьска, включающую жилые кварталы и инфраструктуру города: ЖКХ, транспорт и соцобъекты.

«Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры. Уверен, что наше цифровое решение поможет партнерам в Ноябрьске выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды», - отметил директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

«3D-карта помогает решать ряд важных для нашего муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы и поиски профильной информации в ведомствах. К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке», - рассказал замглавы Ноябрьска Сергей Горбачев.

Интернет МегаФон

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