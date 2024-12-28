Правительство «подрезало провода» телефонным мошенникам, запретив IP-телефонию

В пресс-службе объяснили, что правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи. В частности, из перечня исключили «лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации». Такая лицензия позволяла связываться с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети через интернет, подменяя при этом номера. Именно этой возможностью чаще всего пользуются мошенники, рассказали в сообщении.

На обычных пользователях нововведение никак не отразится, заверили в пресс-службе. Там пояснили, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

«Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», - успокоили в пресс-службе честных граждан.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом. Одним из основных способов дестабилизации обстановки в стране назвали «привлечение представителей различных слоев населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки».