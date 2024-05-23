23 мая 2024, 05:43

Появился новый способ воровства аккаунтов на госуслугах

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Мошенники начали использовать старые SIM-карты для доступа к чужим аккаунтам на госуслугах. Угнанные страницы злоумышленники выставляют на продажу в даркнете.

По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, за последние месяцы известно более 10 случаев, в которых мошенники получали доступ к госуслугам через мобильные номера, поступившие в повторную продажу.

«Купив SIM-карту за сумму в пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе госуслуги, крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете», - объяснили эксперты сервиса «Известиям».

По данным аналитиков, около 60% SIM-карт, поступающих в продажу, уже использовались ранее. Они посоветовали пользователям не менять часто номера телефонов, а также установить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.

Ранее эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал 360.ru, что злоумышленники могут использовать доступ к украденному аккаунту на госуслугах для оформления кредитов.

Банки Мошенничество Кредиты Утечки данных Госуслуги
23 мая 2024, 01:05
«Россию — миру». Новый спецпроект «АиФ» расскажет о достижения науки
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Издательский дом «Аргументы и факты» запустил новый мультиформатный медиапроект «Россия — миру». Он расскажет о главных достижениях российской и советской науки.

Проект «Россия - миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия - моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», - заявил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал нашу страну самостоятельной цивилизацией. По его словам, важно, чтобы общество, особенно молодежь, поняли, что научные достижения являются одним из ее ключевых признаков.

В рамках проекта можно будет ознакомиться с историями и работами 40 русских и советских ученых-первооткрывателей, в числе которых физики, математики, историки, врачи, биологи и другие деятели. Мультимедийная выставка расскажет, как достижения великих ученых повлияли на цивилизационное развитие России и ее роль в мировом научном знании.

Ученые Россия Нацпроекты Наука
22 мая 2024, 20:20
В МТС оценили претензии ФАС о росте абонентской платы
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Компания МТС заявила, что повышение абонентской платы является экономически обоснованным. В компании добавили, что все необходимые подтверждения предоставили Федеральной антимонопольной службе (ФАС), причем заранее и в полном объеме.

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи», - сообщили РИА «Новости» в компании.

ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения цен. В марте и апреле, по данным ведомства, компания увеличила стоимость услуг сотовой связи для части абонентов. Рост составил в среднем 8%. В службе решили, что подобные действия ущемляют интересы абонентов.

До этого шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, почему ФСБ решила навести порядок на сером рынке сим-карт в России.

Этой весной ФАС также призвала российские авиакомпании объяснить рост стоимости билетов , выяснив в ходе анализа динамики цен, что стоимость некоторых маршрутов не соответствует принципам ценообразования.

ФАС России Россия
22 мая 2024, 17:09
Путин заявил о необходимости системы поддержки за укрепление технологического суверенитета
РИА «Новости»
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В России требуется выстроить систему поддержку компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета. Об этом заявил президент Владимир Путин.

По мнению главы государства, если отечественные решения в технологической сфере окажутся эффективны, они будут востребованы, их будут брать, несмотря на санкции.

«Рынок все выстроит, но за него надо бороться», - подчеркнул президент.

Россия Владимир Путин
22 мая 2024, 12:02
Шадаев назвал сроки повсеместного использования Wi-Fi в российских самолетах
РИА «Новости»
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На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. О сроках предоставления такой услуги повсеместно сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

В ответ на соответствующий вопрос ТАСС глава Минцифры уточнил, что Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным после запуска спутниковой группировки.

«В 2028 году, я думаю», - уточнил Шадаев.

В феврале министр сообщал, что первую российскую группировку космических спутников для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети сформируют и запустят в 2026 году.

До 2030 года по плану должны запустить 737 низкоорбитальных спутников связи.

В минувшую субботу, 18 мая, замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сообщал о планах проведения модернизации геостационарной группировки. Восемь спутников, по его словам, заканчивают срок активного существования - их заменят новыми аппаратами.

Это позволит обеспечивать беспрерывное оказание услуг телерадиовещания и спутникового интернета, подчеркнул Угнивенко.

Авиация Интернет Россия

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